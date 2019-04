Em momento conturbado, Botafogo visita Juventude pela Copa do Brasil

Entornointeligente.com / Botafogo e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (11) para decidir a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo, no Engenhão, terminou empatado em 1 a 1 e agora a equipe carioca busca uma vitória para avançar para a próxima fase.

Botafogo empata com o Juventude na Copa do Brasil (Foto: reprodução instagram: Vítor Silva / SS Press / Botafogo) O clube alvinegro vive um momento turbulento. Devido a atrasos nos pagamentos, o elenco decidiu não concentrar antes do jogo de ida contra o Juventude. O time só pagou o salário referente ao mês de fevereiro na terça-feira, e acertou os direitos de imagens do mesmo mês somente nesta quarta. Apesar da crise e da dívida da diretoria com o elenco, que chegou a ser de R$ 6 milhões no começo de abril, a equipe já está em Caxias do Sul.

A classificação para a quarta fase da Copa do Brasil pode render R$ 1,9 milhão ao clube carioca. O time já arrecadou R$ 3,75 milhões com a participação no torneio. Mesmo com as dificuldades, o treinador do Botafogo, Zé Ricardo, acredita em uma boa partida de seu time. “Acho que temos totais condições para chegar em Caxias do Sul e fazer um grande jogo para trazer a classificação” disse o técnico.

O Botafogo deve entrar em campo com: Gatito Fernandéz; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Marcinho; Alex Santana, João Paulo e Cícero; Erik, Rodrigo Pimpão e Diego Souza. Técnico: Zé Ricardo

Serviço

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Horário: 19h15 Juiz: Vinícius Furlan (SP)

