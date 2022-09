Entornointeligente.com /

Em menos de um mês, queimadas consomem 25% do Parque Nacional de Brasília

Duas queimadas no mês de setembro já consumiram 10 hectares da vegetação de Cerrado do Parque Nacional de Brasília , no DF. O montante é equivalente a 25% do total da unidade de conservação.

O primeiro incêndio começou no último dia 5 e consumiu quase quatro mil hectares de Cerrado. Foram 5 dias de combate. As equipes mal terminaram um combate e já tiveram outro no dia 14.

Desta vez, o fogo começou fora do parque, mas entrou no local, consumindo mais 5 mil hectares de mata nativa.

Especialistas explicam que o Cerrado tem capacidade para se recuperar, por conta de suas reservas subterrâneas e cascas grossas. Essa é a esperança de agricultoras que perderam suas plantações.

