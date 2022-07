Entornointeligente.com /

Eleições Golpe do Pix Mega-Sena Varíola dos macacos Caso de cura do HIV Em meio a disputas internas, MDB oficializa candidatura de Simone Tebet à Presidência Senadora aparece em 5º lugar nas pesquisas, com 1% das intenções de voto; ala do partido quer apoiar Lula. Indefinição sobre vice segue, e nome deve ser indicado por PSDB e Cidadania. Por Luiz Felipe Barbiéri e Paloma Rodrigues, g1 e TV Globo — Brasília

27/07/2022

1 de 2 Senadora Simone Tebet discursa em convenção virtual do MDB que a confirmou como candidata à Presidência nas eleições deste ano — Foto: Reprodução Senadora Simone Tebet discursa em convenção virtual do MDB que a confirmou como candidata à Presidência nas eleições deste ano — Foto: Reprodução

Em convenção virtual, o MDB oficializou nesta quarta-feira (27) a candidatura da senadora Simone Tebet (MS) à Presidência da República nas eleições deste ano. O placar na votação interna do partido foi de 262 votos favoráveis e 9 contrários.

As convenções nacionais marcam a confirmação de um candidato. Conforme calendário fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o período vai de 20 de julho a 5 de agosto. Após a convenção, o partido fica apto a registrar a candidatura — o prazo é o dia 15 de agosto.

Também nesta quarta, em convenção em Brasília, a federação formada por PSDB e Cidadania formalizou o apoio à candidatura de Simone Tebet .

Pesquisa Datafolha divulgada em junho deste ano mostrou Simone Tebet em quinto lugar, com 1% das intenções de voto , atrás do ex-presidente Lula ( PT ), com 47%; do presidente Jair Bolsonaro ( PL ), com 28%; do ex-ministro Ciro Gomes ( PDT ), com 8%; e do deputado André Janones (Avante), com 2%.

Apesar de oficializar a candidatura de Simone Tebet, o MDB está dividido . Isso porque parte das lideranças do partido defende apoio a Lula ( leia detalhes mais abaixo ).

Simone Tebet, porém, conta com o apoio do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi (SP). E após investidas de Lula sobre setores do MDB, o partido divulgou uma nota assinada por dirigentes em 19 estados reiterando o apoio à senadora .

Nesta quarta, durante a abertura da convenção, a senadora discursou de forma virtual e chamou Baleia de «irmão político» e agradeceu ao presidente do MDB.

«Nossos alicerces democráticos estão abalados pela fome, miséria, desigualdade, desemprego, mas principalmente por essa polarização ideológica e esse discurso de ódio de nós contra eles. só nós, só o centro democrático, tem a capacidade de unir o Brasil para que o Brasil tenha segurança, estabilidade e volte a crescer e gerar emprego e renda pra população», afirmou Tebet.

Resistências internas

Desde que Simone Tebet colocou o nome como pré-candidata à Presidência, setores do MDB defenderam que o partido não lançasse candidato e apoiasse Lula.

Em 2018, o candidato do partido, Henrique Meirelles , obteve 1,2% dos votos e ficou em sétimo lugar . Nas eleições anteriores, de 2014 e 2010, o MDB disputou com Michel Temer como vice de Dilma Rousseff (PT).

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), ex-presidente do Congresso, por exemplo, defendeu publicamente que o partido deveria apoiar Lula .

Além disso disso, caciques do partido chegaram a pedir intervenção do ex-presidente Michel Temer, em uma tentativa de adiar a data da convenção para 5 de agosto, o que não surtiu efeito.

Em outra tentativa de adiar a convenção, o prefeito de Cacimbinhas (AL), Hugo Wanderley, aliado de Renan Calheiros, pediu ao TSE que anulasse o edital de convocação da convenção, argumentando que o evento não poderia ser virtual por não garantir o sigilo do voto. O presidente do TSE, ministro Luiz Edson Fachin , rejeitou o pedido .

Indefinição sobre vice

A candidatura de Simone Tebet conta com o apoio da federação partidária formada por PSDB e Cidadania. A federação deve indicar o candidato a vice na chapa de Simone.

Em junho, o presidente do PSDB, Bruno Araújo (PE), indicou que o senador Tasso Jereissati (CE) era o favorito, mas mencionou também o nome da senadora Mara Gabrilli (SP). Segundo integrantes dos partidos que compõem a federação PSDB-Cidadania, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) aparece entre os nomes cotados.

No ano passado, o PSDB fez prévias para definir qual nome do partido disputaria a Presidência da República neste ano. O então governador de São Paulo, João Doria, venceu as prévias e passou a ser o pré-candidato tucano ao Palácio do Planalto.

No decorrer do ano, porém, Doria não conseguiu apoio da cúpula do PSDB para seguir na disputa e acabou anunciando sua saída da corrida presidencial . O PSDB, então, passou a apoiar Simone Tebet.

A convenção

Baleia Rossi abriu a convenção pouco depois das 10h e abriu a palavra para filiados ao partido, que participaram virtualmente.

Além de Tebet, falaram também os presidentes do PSDB, Bruno Araújo, e do Cidadania, Roberto Freire.

Araújo, que integrou o governo Michel Temer como ministro das Cidades, lembrou o histórico de aliança entre os partidos e elogiou Tebet que, segundo ele, «tem clareza sobre o processo da democracia, da geração de empregos e do que é realmente importante nessa discussão».

Já Freire falou em sua «imensa satisfação» em ter como candidata à presidência da República «uma mulher que tem me surpreendido a todo momento».

O ex-presidente Michel Temer também participou da convenção de forma virtual e ressaltou o discurso de Tebet em direção à «pacificação nacional».

«Esse é um ponto fundamental. com toda a franqueza, se nossa candidata estiver de acordo, é pregar o que é óbvio no nosso país, que é a tranquilidade institucional, entre os setores sociais, e a constituição federal. sempre digo que a Constituição resolve tudo», disse Temer.

2 de 2 Simone Tebet é entrevista na Central das Eleições, da GloboNews — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Simone Tebet é entrevista na Central das Eleições, da GloboNews — Foto: Marcos Serra Lima/g1

Trajetória política

Nascida em Três Lagoas (MS), Simone Tebet é filha do ex-governador, ex-senador sul-mato-grossense e ex-ministro da Integração Nacional Ramez Tebet. Mestre em direito do Estado, Tebet é professora universitária.

Confira a trajetória política da candidata à presidência pelo MDB:

Em 1997, filiou-se ao MDB, único partido ao qual foi filiada; Em 2001, foi eleita deputada estadual pelo Mato Grosso do Sul com 25.251 votos; Em 2004, se candidatou a prefeitura de Três Lagoas e foi a primeira mulher eleita para ocupar o cargo, com 29.244 votos (66,7%). Em 2008, foi reeleita com 36.228 votos (76,8%); Em 2011, assumiu o cargo de vice-governadora do Mato Grosso do Sul, na chapa encabeçada por André Puccineli; Em 2013, assumiu o cargo de Secretária de Governo no governo de André Puccineli; Em 2014, candidatou-se ao Senado e foi eleita com 640.336 votos (52,6%), para o mandato até 2023; Em 2016, compôs a comissão especial do Senado do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). Tebet votou a favor do afastamento da presidente sob o argumento de que ela havia cometido crime de responsabilidade; Nas eleições de 2018 foi pré-candidata do MDB ao governo do Mato Grosso do Sul, mas desistiu por questões particulares; Em 2019, Tebet foi a primeira mulher eleita para ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado; Em 2021, foi eleita como líder da bancada feminina no Senado; Também em 2021, integrou a comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Covid no Senado. O colegiado tinha como objetivo investigar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia; Ainda em 2021, a senadora se candidatou à presidência do Senado, contra outros quatro adversários. O vencedor foi Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

