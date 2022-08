Em Loulé, uma galeria de fotografia contemporânea quer fazer «a diferença»

Entornointeligente.com /

Por iniciativa de um casal de estrangeiros que ali se fixou, o Algarve conta desde o início deste Verão com um espaço dedicado à fotografia contemporânea. Uma primeira leitura das fotos expostas no rés-do-chão da In The Pink , instalada naquela que foi uma antiga alfaiataria do centro de Loulé, pode levar a pensar que se trata de pinturas. «Essa foi a intenção», diz o director, Pedro Vasconi, convidando o PÚBLICO a entrar e a descobrir os diferentes olhares sobre o mundo da moda actualmente em exposição. Numa das imagens, encontramos uma muito jovem Jodie Foster fotografada em Sagres, em 1977; é uma das 14 fotografias de Albert Watson que a nova galeria exibe até 10 de Setembro

