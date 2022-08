Em Locarno, o cinema e a vida de Marie Carré e Acácio de Almeida

Entornointeligente.com /

Diz-se no programa do festival de Locarno que Objectos de Luz , que este sábado se estreia fora de concurso no festival suíço, é uma «primeira obra». A expressão, sendo tecnicamente verdadeira, parece deslocada num filme assinado por Marie Carré e Acácio de Almeida, que partilham o cinema e a vida há quatro décadas. Ela representava uma das personagens principais de Agosto de Jorge Silva Melo (1988), onde ele era director de fotografia; e se Marie não seguiria carreira como actriz, para lá de participações esporádicas, Acácio é (e, aos 84 anos, continua a ser) um dos mais lendários directores de fotografia do cinema feito em Portugal.

