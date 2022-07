Em imagens: as chamas que têm consumido Espanha e França

Entornointeligente.com /

Mais de 30 incêndios afectaram o território espanhol durante o fim-de-semana passado. Só em Zamora , na serra de Culebra, arderam 30 mil hectares. No incêndio morreram ainda duas pessoas (um pastor e um bombeiro) e três ficaram gravemente feridas. Além disto, em 32 aldeias da região, 6000 pessoas foram retiradas das suas casas.

Até ao momento, segundo a agência Reuters, foram queimados 70 mil hectares em Espanha, cerca do dobro da média da última década.

Por sua vez, no Sudoeste de França, a região vinícola da Gironda assistiu aos maiores incêndios florestais em mais de 30 anos. Só na região de Bordéus, desde 12 de Julho, as chamas ter-se-ão espalhado por 19.300 hectares e 34 mil pessoas deixaram as suas casas.

Esta é a 45.ª vaga de calor que França atravessa desde 1947, de acordo com o Le Monde . O Sul do país é uma das regiões mais afectadas pelo calor e também pelos incêndios florestais.

Um homem desloca-se em Barco de Valdeorras, na Galiza, enquanto no fundo a floresta arde Brais Lorenzo/EPA População assiste às colunas de fumo que se formaram em Póvoa de Brolhão, Galiza, Espanha Eliseo trigo/EPA Uma moradora na localidade de Alixo, na Galiza, reage às chamas Brais Lorenzo/EPA Uma coluna de fumo provocada por um incêndio florestal em Vilarino de Conso, Galiza, Espanha Brais Lorenzo/EPA Um bombeiro luta contra as chamas em Alixo, na Galiza Brais Lorenzo/EPA Em Alixo, na Galiza, várias casas arderam Brais Lorenzo/EPA Área ardida em El Pont de Vilomara, Norte de Barcelona, em Espanha Albert Gea/reuters Uma bombeira e um membro da Guardia Civil das Brigadas de Reforço em Incêndios Florestais observam as chamas, que chegam perto de Tabara, Zamora Isabel Infantes/REUTERS Um residente molha a área à volta da sua habitação para tentar conter as chamas em Tabara, Zamora, Espanha Isabel Infantes/REUTERS Bombeiros combatem as chamas em Landiras, França EPA Um bombeiro em Landiras, França EPA Bombeiros tentam conter as chamas em Louchats, enquanto os incêndios florestais alastram na região da Gironda, França Sarah Meyssonnier/reuters Um bombeiro perto das chamas que atingiram a região de Louchats, Gironda, França PHILIPPE LOPEZ/EPA Bombeiros lutam para conter as chamas perto de Louchats, na região da Gironda, França PHILIPPE LOPEZ/EPA Bombeiros lutam para conter as chamas perto de Louchats, na região da Gironda, França Sarah Meyssonnier/reuters Bombeiros tentam conter um incêndio em Louchats, enquanto os incêndios florestais alastram na região da Gironda, França Sarah Meyssonnier/reuters

