Em família: ilusões e truques fora dos eixos, entre poemas, danças e gigantes

FESTIVAIS Andanças

18 a 21 de Agosto

Ioga divertido, circo matemático (ou «matemagia»), Histórias Baralhadas e Emoções Que Dançam estão entre as muitas actividades pensadas especificamente para os miúdos pelo Andanças. Mas toda a gente, seja qual for a idade, é chamada a experimentar novos ritmos e passos, escolhendo o seu próprio percurso no vasto programa do festival.

Depois de um 2021 com lotação reduzida e a testar casa nova – a aldeia de Campinho, em Reguengos de Monsaraz , em plena planície alentejana e à beira do Grande Lago do Alqueva –, esta edição move-se «ao som da música, ao ritmo da dança, ao sabor do reencontro das culturas e dos nossos braços» – palavras da organizadora PédeXumbo.

A entrada é gratuita para menores de 12 anos; para os adultos, fica a 25€ (dia) ou 100€ (passe).

Fora dos Eixos

19 a 28 de Agosto

Mil e Uma por uma Companhia Caricata. É com este espectáculo luso-espanhol, apresentado em estreia mundial e inspirado nos contos d’ As Mil e Uma Noites , que arranca mais uma edição do festival que põe as marionetas Fora dos Eixos , em circulação pelo concelho de Santa Maria da Feira .

Pelos palcos montados em Guisande, Mosteirô, Romariz, Paços de Brandão e Santa Maria de Lamas – todos com entrada livre – passam os Robertos da Red Cloud, as Marionetas de Circo do bonecreiro Rui Sousa – também encarregue de conduzir workshops –, O Pedro, A Mentira e o Lobo do Chão de Oliva, o Robot do chileno David Zuazola, O Ninho das Partículas Elementares e o teatro de sombras Namban-Jin da japonesa Beniko Tanaka.

Lisboa Mágica

23 a 28 de Agosto

Não é um truque: é um festival cheio deles. Quinze artistas de sete países desdobram-se por dez locais de Lisboa , num total de 175 espectáculos gratuitos. É a décima edição do festival internacional que faz dos jardins, largos, praças e parques da cidade palcos de momentos de magia (mapa detalhado aqui ).

Da cartola do Lisboa Mágica sai, segundo a organização, uma «celebração da universalidade e intemporalidade da linguagem artística, em absoluta e surpreendente interacção com o espaço público» – e boas memórias em família, acrescentamos nós. Luís de Matos torna a assumir a direcção artística do festival, que faz parte da programação Lisboa na Rua .

FESTAS Festa da História

18 a 21 de Agosto

Em Vila Nova de Cerveira , as atenções viram-se para o rio Minho, de onde hordas de «invasores» vikings chegam de barca, para habitar mais uma Festa da História.

À viagem no tempo não faltam danças, teatro, torneios, arruadas, malabares, música nas tabernas, cortejos, mercado, aves de rapina, um acampamento e a encenação de rituais viking como o culto da águia de sangue, um casamento ou até um funeral.

Quem quiser embarcar ainda mais na experiência, pode marcar lugar na barca viking e cruzar o rio por 5€ (crianças até 12 anos) e 10€ (adultos). Mais informações aqui .

Dias Medievais

24 a 28 de Agosto

Depois de um par de anos de portões fechados, os Dias Medievais de Castro Marim estão prontos para «cinco animados dias e cinco misteriosas noites» à medida de toda a família – especialmente para quem não prescinde do rigor histórico neste tipo de recriação. Esta orgulha-se tanto da fidelidade aos acontecimentos, hábitos e preceitos da época que até tem um Guia do Bem Trajar à disposição de quem o quiser seguir e ser, por isso, premiado com entrada à borla.

O castelo medieval da vila raiana é o epicentro da acção, mas a animação estende-se às ruas. Por lá andarão artesãos, guerreiros, malabaristas, músicos, contorcionistas, zaragateiros, bobos, jograis, encantadores de serpentes, falcoeiros, criaturas mitológicas…

A festa, cujo programa por ser consultado aqui , começa às 18h e termina à meia-noite. O preço do bilhete diário vai dos 3€ aos 7,50€; o passe, de 7,50€ a 15€.

Foto Dias Medievais de Castro Marim DR TEATRO Poemas numa Teia para Noites de Lua Cheia

21 de Agosto

No Parque do Rio Ul, em São João da Madeira , um lenço transforma-se em «bigodes de gato, numa espada de samurai ou até mesmo na vela de um navio». É assim que o Teatro Quadrilha levanta o véu sobre uma peça que «invoca uma viagem pelo mundo da poesia em todos os seus expoentes».

A sessão está marcada para as 11h de domingo, com entrada livre, e faz parte da programação A Casa no Parque, promovida pela Casa da Criatividade.

Foto Poemas numa Teia para Noites de Lua Cheia Teatro Quadrilha EXPOSIÇÕES Marionetas Contemporâneas: Criações e Discursos

3 a 31 de Agosto

A equipa das Marionetas do Porto pode estar de férias, mas mantém aberto o museu dedicado à arte de manipulação de bonecos, como quem puxa os fios à criatividade estival. Exemplo disso é esta exposição, onde estão à vista peças e adereços de espectáculos da companhia, como Miséria , Óscar , Vai no Batalha ou Os Amigos de Gaspar .

Pode ser apreciada de quarta a sexta, das 14h às 18h, e sábado e domingo, das 11h às 13h e das 14h às 18h. A entrada custa 3,50€, descendo para 2,50€ para as crianças.

A Outra Vida dos Animais

5 de Maio a 28 de Agosto

Especialmente concebida para o público infantil, reúne cerca de 70 obras, assinadas por artistas como Amadeo de Souza-Cardoso, Dordio Gomes, Júlio Pomar, Paula Rego, Pedro Proença e TheLisbonWireman. Algumas foram criadas para a ocasião. Todas concorrem para reflectir sobre a relação que temos com os animais e o modo como esta se tem transformado ao longo do tempo, levando à perda de biodiversidade e de sustentabilidade. Os suportes são os mais variados: desenho, pintura, fotografia, escultura, instalação, vídeo e media art .

A exposição, com curadoria de Emília Ferreira, está patente na Galeria Millennium BCP do MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa, e pode ser visitada gratuitamente, de terça a domingo, entre as 10h e as 18h.

Exposição de Ilustração Científica de Dinossauros

6 a 27 de Agosto

De destinos e propósitos há muito ligados, o Dino Parque e o Museu da Lourinhã tornam a juntar-se para dar a conhecer detalhes dos dinossauros, desta feita na co-organização de uma exposição de ilustrações científicas. Na Galeria Municipal – Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira estão «alguns dos trabalhos mais significativos» que participaram no décimo Concurso Internacional de Ilustração de Dinossauros.

O conjunto, sublinham, é revelador do «impacto que a paleoarte tem no panorama científico, principalmente na divulgação de espécies extintas» – dinossauros mas também animais que viveram depois, como o mamute ou o tigre-dentes-de-sabre. No total, estão representados mais de 30 artistas de nove países.

A galeria lourinhanense está aberta de terça a sábado, das 10h30 às 16h30, e não cobra entrada.

DR DR Fotogaleria DR VISITA 3D Fun Art Museum

Em permanência

Neste museu, não é proibido fotografar; aliás, é mais do que encorajado. Na boca de um tubarão ou na asa de um avião, a desafiar a gravidade ou a surfar uma boa onda, a interagir com obras de arte ou a manipular ilusões, os visitantes do 3D Fun Art Museum entram em cenários diversos (cerca de 40) e saem de lá não só com memórias capazes de enganar o olhar mais distraído como com fotografias de inegável potencial «instagramável», para não falar na diversão garantida.

Já existia no Funchal e abriu recentemente em Lisboa . O preço dos bilhetes começa nos 5€, há descontos para famílias e grupos, e a entrada é gratuita para menores de quatro anos.

3D Fun Art Museum Carlos Porfírio/Puro Conceito 3D Fun Art Museum Carlos Porfírio/Puro Conceito 3D Fun Art Museum Carlos Porfírio/Puro Conceito Fotogaleria Carlos Porfírio/Puro Conceito

