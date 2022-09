Em evento de campanha, motociclistas hostilizam Tebet, que responde com pedido de paz

Entornointeligente.com /

25/09/2022 22h52 Atualizado 25/09/2022

1 de 1 A senadora Simone Tebet (MDB) durante evento de campanha neste domingo (25) — Foto: Philipe Guedes/TV Globo A senadora Simone Tebet (MDB) durante evento de campanha neste domingo (25) — Foto: Philipe Guedes/TV Globo

A candidata do MDB à Presidência da República, a senadora Simone Tebet , foi hostilizada por motociclistas na tarde deste domingo (25), durante um evento de campanha em Santana, na Zona Norte da cidade de São Paulo.

Enquanto falava sobre violência política com seus apoiadores, que acompanhavam o carro de som no qual ela estava no momento, a candidata teve seu discurso interrompido pelo barulho de motos aceleradas ao máximo.

Quando retomou sua fala, Tebet disse «sabe como a gente responde a situações como essa? Gritando Paz» e, logo em seguida, encerrou seu discurso: «não poderia terminar minha fala melhor para dizer porque é que sou candidata».

A senadora, que apareceu em quarto lugar na última pesquisa Datafolha de intenção de votos , caminhou pela região da Avenida Braz Leme, tirando fotos com apoiadores e fazendo campanha para um candidato a deputado federal de sua coligação.

Tebet também discursou sobre suas principais propostas, como acabar com a fome, reduzir a desigualdade de gênero e promover a inclusão das minorias. Falou ainda sobre moradia popular e formas de viabilizar recursos para cumprir suas promessas.

Na noite de sábado (24), a candidata participou do segundo debate presidencial das eleições de 2022 . Na ocasião, ela fez críticas à forma como o presidente Jair Bolsonaro lidou com a pandemia, afirmou ser contra o aborto e disse que votará contra o aumento de 18% do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

