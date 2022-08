Entornointeligente.com /

Em 'estreia' no comando do TSE, Moraes defende atuação conjunta por paz e segurança nas eleições Novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral se reuniu nesta quarta com representantes dos 27 tribunais regionais eleitorais, que detalharam os preparativos para a votação em outubro. Por Márcio Falcão e Fernanda Vivas, TV Globo — Brasília

17/08/2022 15h27 Atualizado 17/08/2022

Novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reúne com presidentes dos TREs

Em seu primeiro compromisso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral , o ministro Alexandre de Moraes defendeu nesta quarta-feira (17) que a Justiça Eleitoral atue de forma conjunta e preventiva para garantir paz, segurança e transparência nas eleições de outubro.

A declaração foi feita aos representantes dos 27 tribunais regionais eleitorais, que cuidam da organização do pleito em nível estadual. A reunião do presidente do TSE com representantes dos tribunais locais é um procedimento de praxe quando ocorre a troca no comando da Corte Eleitoral.

Moraes assumiu a presidência do tribunal nesta terça-feira (16) com um forte discurso em defesa da democracia, da eficiência, segurança e transparência das urnas eletrônicas. Na reunião desta quarta, o ministro foi saudado pelos representantes dos TREs.

Ainda no encontro, os desembargadores apresentaram informações sobre as ações em andamento para a realização do pleito em cada estado. A reunião discutiu, ainda, estratégia para o combate à desinformação e a articulação com as instâncias locais de segurança para adoção de medidas.

Em sua fala, o ministro ressaltou a necessidade de que a Justiça Eleitoral tenha uma atuação padronizada.

«Estamos absolutamente de portas abertas para todas e todos. O TSE sozinho não faz nada. O TSE atua junto com os Tribunais Regionais Eleitorais e com todos os juízes eleitorais», disse o ministro, segundo material divulgado pelo TSE.

Posse prestigiada

Ao tomar posse na presidência do TSE nesta terça, o ministro Alexandre de Moraes fez uma defesa da urna eletrônica e do sistema eleitoral e foi aplaudido de pé pelos mais de 2 mil convidados no plenário da Corte.

Moraes fez o discurso ( leia íntegra ) diante do presidente Jair Bolsonaro e dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e José Sarney. Entre os principais pontos da fala do novo presidente do TSE estiveram:

defesa da urna eletrônica e do sistema eleitoral defesa da democracia como único regime político em que o poder emana do povo diferenciação entre liberdade de expressão e «liberdade de destruição da democracia» crítica às fake news e à desinformação críticas ao discurso de ódio

Logo no início de sua fala, Moraes citou a agilidade do sistema eletrônico e a confiança da população no processo eleitoral. Ele afirmou que, com segurança e transparência, o resultado das eleições é conhecido no mesmo dia da votação.

Moraes assume presidência do TSE, faz enfática defesa das urnas e é aplaudido de pé

