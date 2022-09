Entornointeligente.com /

Em e-mail às universidades, MEC diz que errou e ofertou bolsas duplicadas do Prouni na 2ª chamada Pasta enviou aviso às instituições de ensino informando que 'foram realizados os ajustes com a exclusão das bolsas equivocadamente geradas pelo sistema'. Procurado pelo g1, ministério não explicou se alunos selecionados em 1º de setembro perderão o benefício. Por Luiza Tenente, g1

08/09/2022 08h57 Atualizado 08/09/2022

1 de 2 Prouni 2022 — Foto: Reprodução Prouni 2022 — Foto: Reprodução

O Ministério da Educação ( MEC ) afirmou nesta quinta-feira (8), em e-mail aos coordenadores de instituições de ensino, que errou e ofertou bolsas duplicadas na 2ª chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) .

Na mensagem à qual o g1 teve acesso, a pasta diz que as inconsistências detectadas serão corrigidas «com a exclusão das bolsas equivocadamente geradas pelo sistema». Informa também que todas as operações realizadas no SisProuni desde 4 de setembro deverão ser refeitas pelas universidades.

Até a última atualização desta reportagem, o MEC não havia respondido se alguns dos alunos pré-selecionados na lista divulgada em 1º de setembro perderão suas vagas no Prouni.

Histórico de problemas

Por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Prouni oferta bolsas de estudo parciais e integrais em instituições de ensino privadas.

São duas edições por ano. A do 2º semestre de 2022 vem sendo marcada por uma série de problemas:

SUMIÇO DE VAGAS: Em 3 de agosto, candidatos relataram que vagas ofertadas no sistema durante as inscrição «sumiram» e que a classificação parcial não estava aparecendo no site. ATRASO NOS DADOS: Em 12 de agosto, universidades e entidades do ensino superior acusaram o MEC de atrasar a divulgação de dados do Prouni e comprometer o processo de matrícula dos alunos. INSTABILIDADE NO SISTEMA: Em 29 de agosto, data em que a 2ª chamada deveria ter sido divulgada, o sistema ficou instável e impediu que os alunos visualizassem os resultados. No dia seguinte, o MEC adiou os prazos do processo seletivo.

E-mail do MEC às universidades

Veja o e-mail do MEC na íntegra:

2 de 2 Comunicado do MEC afirma que houve erro na segunda chamada do Prouni — Foto: Reprodução Comunicado do MEC afirma que houve erro na segunda chamada do Prouni — Foto: Reprodução

«O Ministério da Educação informa que realizou uma varredura no sistema do Prouni e identificou inconsistências que resultaram na oferta de bolsas duplicadas na segunda chamada do Prouni. Com o objetivo de garantir o cumprimento das regras do edital do Programa, e conforme orientação da Consultoria Jurídica da pasta, foram realizados os ajustes com a exclusão das bolsas equivocadamente geradas pelo sistema.

Assim, informamos que foi necessária a recuperação de backup do Sistema do Prouni do dia 04/09/2022. Isto significa que todas as operações realizadas no SisProuni desde o dia 04/09/2022 deverão ser refeitas.

O MEC reforça que a definição segue estritamente o edital e normativos do certame e que medidas para sanar os equívocos foram tomadas tão logo a situação foi identificada com o objetivo de garantir a equidade de condições previstas nos normativos. »

