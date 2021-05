Em Dia dos Irmãos, um passeio por famosas, talentosas e longas irmandades

Entornointeligente.com / Os manequins Ricardo e Pedro Guedes, numa recordação do Portugal Fashion DR/Instagram Os irmãos Santo e Donatella Versace têm vindo a manter viva a memória e a marca de Gianni Versace Reuters As modelos Bella e Gigi Hadid num momento de descontracção durante o Open dos EUA, em 2018 Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports via Reuters Caetano Veloso e Maria Bethânia, duas vozes icónicas da MPB DR/Instagram As cantoras e compositoras Solange Knowles e Beyoncé REUTERS/Yuriko Nakao Os Jonas Brothers REUTERS/Andrew Kelly A duquesa de Cambridge, Kate, com a irmã, Pippa Middleton, no Grand Slam de Wimbledon, em 2012 REUTERS/Toby Melville Serena e Venus Williams em Roland Garros, em 2018 REUTERS/Charles Platiau À direita, Stephen Baldwin ( Os Suspeitos do Costume ); à esquerda, Alec Baldwin ( Má Sorte ) com William Baldwin ( A Lula e a Baleia ) REUTERS/Mario Anzuoni Ben Affleck recebe do irmão, o actor Casey Affleck, o prémio de Realizador Revelação por Vista Pela Última Vez… REUTERS/Lucas Jackson Liam Hemsworth ( Jogos da Fome ), Chris Hemsworth ( Thor ) e Luke Hemsworth (da série Westworld , HBO) REUTERS/Kevork Djansezian Os actores Willow e Jaden Smith, filhos de Will Smith REUTERS/Eduardo Munoz Beau e Jeff Bridges REUTERS/Phil McCarten As actrizes Elle e Dakota Fanning assumem a cumplicidade — até a serem “esquisitas” DR/Instagram As actrizes Kate e Rooney Mara REUTERS/Stephen Chernin As actrizes Ashley e Mary-Kate Olsen, conhecidas do grande público desde bebés REUTERS/Lucas Jackson Em 1999, os irmãos Wachowski impuseram a sua presença na Sétima Arte com Matrix . Em 2012, Larry assumiu publicamente ser transgénero e passou a responder por Lana (à direita); o irmão, Andy (aqui, à esquerda, em 2012), acabou por lhe seguir os passos quatro anos depois, passando a assumir o nome de Lilly REUTERS/Fred Prouser As irmãs Kardashian-Jenner, globalmente famosas: Kendall e Kylie Jenner com Khloe Kardashian, Kim Kardashian e Kourtney Kardashian REUTERS/Danny Moloshok

