Em dia de Iza e Justin Bieber no Rock in Rio, fãs capricham nos looks; FOTOS 04/09/2022 14h56 Atualizado 04/09/2022

No terceiro dia do Rock in Rio, fãs de Justin Bieber, de Iza e da família Gil capricharam nos looks. O g1 separou alguns.

1 de 11 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Vinicius Barrozo, publicitário, 29 anos — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Vinicius Barrozo, publicitário, 29 anos — Foto: Marcos Serra Lima/g1

2 de 11 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Fábio Pereira, coordenador de marketing, 29 anos — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Fábio Pereira, coordenador de marketing, 29 anos — Foto: Marcos Serra Lima/g1

3 de 11 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Rayane Gomes, 29, psicóloga — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Rayane Gomes, 29, psicóloga — Foto: Marcos Serra Lima/g1

4 de 11 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Weverton Rodrigues, 28, trancista — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Weverton Rodrigues, 28, trancista — Foto: Marcos Serra Lima/g1

5 de 11 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Victor Vieira, 29, fotógrafo — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Victor Vieira, 29, fotógrafo — Foto: Marcos Serra Lima/g1

6 de 11 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Jéssica karbinski, 27, designer e João Antônio da Silveira, 27, designer de moda — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Jéssica karbinski, 27, designer e João Antônio da Silveira, 27, designer de moda — Foto: Marcos Serra Lima/g1

7 de 11 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Giovana Viveiro, 20, e Henry Rodrigues de Souza, 19. Vieram ver Demi e Justin — Foto: Sthepanie Rodrigues/g1 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Giovana Viveiro, 20, e Henry Rodrigues de Souza, 19. Vieram ver Demi e Justin — Foto: Sthepanie Rodrigues/g1

8 de 11 Looks do 3º dia de Rock in Rio: amigos de Chapada (RS) vieram para assistir Luiza Sonza, Justin Bieber e IZA — Foto: Stephanie Rodrigues/g1 Looks do 3º dia de Rock in Rio: amigos de Chapada (RS) vieram para assistir Luiza Sonza, Justin Bieber e IZA — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

9 de 11 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Viviane Bittencourt, 29 anos, começou a se arrumar no sábado (3) — Foto: Stephanie Rodrigues/g1 Looks do terceiro dia do Rock in Rio: Viviane Bittencourt, 29 anos, começou a se arrumar no sábado (3) — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

10 de 11 Looks do 3º dia de Rock in Rio: cariocas Yasmin Almeida, 20, Heloisa Izidoro, 19, e Lorena Silva, 18, aguardam show de Demi Lovato e Justin Bieber — Foto: Stephanie Rodrigues/g1 Looks do 3º dia de Rock in Rio: cariocas Yasmin Almeida, 20, Heloisa Izidoro, 19, e Lorena Silva, 18, aguardam show de Demi Lovato e Justin Bieber — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

11 de 11 Looks do 3º dia de Rock in Rio: fãs de Demi Lovato e Justin Biever vieram de São Paulo e Paraná para o shows — Foto: Stephanie Rodrigues/g1 Looks do 3º dia de Rock in Rio: fãs de Demi Lovato e Justin Biever vieram de São Paulo e Paraná para o shows — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

