Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Dia dos pais Taiwan x China Mega-Sena 21º Grande Prêmio do Cinema Em despedida da presidência do TSE, Fachin defende urnas e diz que a democracia se 'verga', mas não se 'dobra' com as fake news Ministro ressaltou que a democracia é 'inabalável', apesar da ameaça das informações falsas. Disse também que o país terá eleições com 'segurança e transparência'. Por Fernanda Vivas, TV Globo — Brasília

09/08/2022 21h08 Atualizado 09/08/2022

1 de 1 O ministro Edson Fachin fez um discurso de despedida da presidência do TSE — Foto: Reprodução/YouTube O ministro Edson Fachin fez um discurso de despedida da presidência do TSE — Foto: Reprodução/YouTube

O ministro Edson Fachin , que se despediu da presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (9), fez um discurso em que defendeu a urna eletrônica e lembrou ações de sua gestão no combate a informações falsas. Ele disse que a democracia se «verga», mas não se «dobra» com as fake news.

Fachin assumiu o comando do TSE no dia 22 de fevereiro. Seu mandato na corte eleitoral termina neste mês. Na semana que vem, assumirá a presidência o ministro Alexandre de Moraes.

Ao longo de sua gestão, Fachin f oi alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro e apoiadores , que levantaram, sem provas, suspeitas já desmentidas sobre o sistema eleitoral e sobre as urnas eletrônicas.

Em seu discurso, Fachin não mencionou um episódio específico de ataques ao sistema eleitoral. Ele ressaltou que a democracia é essencial para a paz na sociedae.

«A democracia é condição de possibilidade para coexistirmos em paz. No dissenso respeitoso, no canteiro de obras que é a própria democracia. E mais: hoje tenho também a certeza inabalável de que a democracia se verga, mas não se dobra nem quebra com as fake news», disse o ministro.

Ele ressaltou que, ao longo de sua gestão, tomou medidas para garantir a segurança do processo eleitoral.

«O que se deu por meio do diálogo, da estruturação do combate à desinformação, da eficiência na gestão do processo eleitoral, da promoção da transparência eleitoral, integridade, diversidade», afirmou o ministro.

Antes da despedida no TSE, Fachin disse que o «autoritarismo não há de voltar e primavera há de seguir

Fachin afirmou ainda que os defensores da democracia no país estão unidos no combate à desinformação.

«Há uma enorme coalização nas trincheiras dos defensores da democracia, da transmissão responsável de informações e no enfrentamento às fake news», declarou.

«Tenho ainda mais certeza que em outubro próximo, o povo brasileiro elegerá com paz, segurança e transparência um terço do Senado, 513 deputados federais, mais de mil deputados estaduais e 27 governadores», concluiu o ministro.

Urnas e transparência

Ao citar as urnas eletrônicas, Fachin afirmou que a grande maioria dos brasileiros acredita na confiabilidade do sistema.

«Eu, e a maioria esmagadora da população brasileira, como se viu na última pesquisa Datafolha, acreditamos na urna eletrônica e no seu trabalho valoroso», enfatizou o ministro.

Fachin defendeu a transparência no processo eleitoral e lembrou que o TSE tem prestado informações e dado explicações sobre a votação.

«Não há dúvidas de que a transparência é um dos elementos mais relevantes para a aferição da qualidade de uma democracia. Como é cediço, o processo eleitoral transparente é aquele que se mostra aberto à fiscalização, sendo, na ótica tanto do eleitorado quanto dos atores políticos, mediado por uma instituição confiável e dialógica. Ciente disso, este tribunal tem disponibilizado informações, justificado as suas decisões e estabelecido um fluxo comunicativo que se traduz em efetiva governança horizontal e democrática», concluiu.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com