Em depoimento, Jairinho relembra noite em que Henry Borel morreu: ‘Respirava mal e com as mãozinhas geladas’

13/06/2022 16h05 Atualizado 13/06/2022

Ex-vereador Jairinho é ouvido no Tribunal de Justiça do RJ

O ex-vereador Jairo dos Santos Souza voltou a ser interrogado nesta segunda-feira (13) no plenário do II Tribunal do Júri do Rio. No dia 9 de fevereiro, ele já havia falado em audiência, mas só o fez por apenas 10 minutos.

No depoimento desta segunda, Dr. Jairinho detalhou, segundo sua versão, o que aconteceu no dia 8 de março de 2021, dia em que Henry Borel morreu.

Segundo Jairo, ele adormeceu vendo série no quarto de hóspedes e só se lembra de ter sido acordado por Monique para socorrer Henry.

«Naquele momento, o Henry estava no colo da Monique, respirando mal e com as mãozinhas geladas. Eu boto a roupa que eu tinha, imediatamente nós a levamos até o Barra D'or», afirmou Jairinho. Ele diz que tentou socorrer o filho no elevador.

«Assim que vimos o Henry passando mal, nós socorremos ele. Eu tento de maneira instintiva fazer a prestação de socorro. Foi uma situação de muito pânico para a gente», contou.

Ele foi questionado pela juíza Elizabeth Machado Louro sobre o tempo que levou para chegar até o hospital, uma vez que o circuito interno do elevador do condomínio onde morava, marcava 4h09, e o início do atendimento de Henry Borel no hospital Barra D’or consta o horário de 4h29.

Jairinho respondeu que não seria possível precisar porque talvez o horário do circuito interno de gravação do elevador estivesse errado.

Exercício de lógica

Jairinho relatou ainda como foi o atendimento médico de Henry no local, e disse não ser possível uma criança ser atendida e liberada sem que ninguém visse nenhum sinal de violência.

Ele pediu ainda as imagens das câmeras do hospital Barra D’or para que mostre ele chegando com Henry sem sinais de agressão.

«Rogo que juíza e o promotor peçam essas imagens porque elas demonstram a minha inocência», disse ele reiterando sua inocência e dizendo que as 23 lesões do corpo de Henry seriam fruto das manobras de reanimação no hospital Barra D’or.

«Lesões causadas por massagens cardiorrespiratórias podem causar lesões em vários órgãos. O Henry chegou lá e não tinha nenhum machucado», disse ele lembrando um argumento levantado pelo perito contratado por sua defesa.

Audiência atrasou duas horas

A audiência estava marcada para começar às 9h30, mas Jairinho começou a ser ouvido depois das 11h30 devido a um bate-boca entre os advogados de defesa e a juíza Elizabeth Machado Louro. A magistrada pediu que os advogados ficassem sentados e eles afirmaram que ela estava cerceando o direito dos advogados de se mexerem pelo plenário.

Assim que começou o depoimento, o ex-vereador negou envolvimento na morte de Henry Borel . «Eu, definitivamente, eu juro por Deus que eu nunca encostei em nenhuma criança. Eu nunca fiz isso na minha vida», afirmou Jairinho quando começou a falar.

VÍDEO: O que se sabe sobre a morte do menino Henry Borel, no Rio

«Isso é característica de uma criança que é agredida?», diz Jairinho sobre um momento em que Henry teria gritado «Tio Jairinho, Tio Jairinho», pulado no colo dele e lhe dado um beijo.

Advogados destituídos

O ex-vereador destituiu parte de seus advogados de defesa antes do interrogatório. Em um ofício endereçado à juíza Elizabeth Machado Louro , o escritório de advocacia Dalledone informou que o acusado decidiu dispensar:

Bruno Mattos Albernaz de Medeiros Eric de Sá Trotte Karina Oliveira Marinho Luis Felipe Alves e Silva Natalia Gomes da Silva Telmo Bernardo Batista

Uma consulta ao processo no Tribunal de Justiça indica que ainda representam Dr. Jairinho :

Claudio Dalledone Junior Fabiano Tadeu Lopes Flávia Pinheiro Fróes Letícia Farah Lopes Luís Fernando Abidu Figueiredo Santos Renan Pacheco Canto

O advogado Cláudio Dalledone informou que o médico e ex-vereador Jairinho optou, as vésperas do depoimento, por uma defesa tecnicamente voltada as acusações de crimes contra a vida, razão pelo qual destitui alguns advogados.

Ainda segundo Dalledone, a troca não altera a estratégia da defesa que vai comprovar a inocência de Dr Jairinho.

Relembre o caso

Henry Borel morreu no dia 8 de março de 2021 , em decorrência de uma hemorragia interna por laceração hepática por ação contundente, segundo o laudo complementar de necropsia do IML. O laudo também revela que o corpo do menino tinha 23 lesões.

Jairinho e a professora Monique Medeiros, mãe de Henry, são réus pela morte do menino. De acordo com as investigações, a criança morreu por conta de agressões do padrasto e pela omissão da mãe.

Jairinho foi denunciado por:

homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou defesa da vítima), com aumento de pena por se tratar de menor de 14 anos; tortura;

Monique foi denunciada por:

homicídio triplamente qualificado na forma omissiva imprópria, com aumento de pena por se tratar de menor de 14 anos; tortura omissiva; falsidade ideológica; coação de testemunha.

