Em convenção, PSDB e Cidadania aprovam apoio a Tebet, mas mantêm indefinição sobre vice MDB, partido da senadora, deve oficializar a candidatura no início da tarde. Por Marcela Mattos, g1 — Brasília

27/07/2022 12h17 Atualizado 27/07/2022

Em convenção realizada nesta quarta-feira (27), os partidos PSDB e Cidadania confirmaram o apoio à candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República.

Desde maio os dois partidos se uniram em uma federação, formato pelo qual as legendas são obrigadas a se manter unidas, como uma só sigla, por pelo menos quatro anos. A federação já havia anunciado apoio à candidatura de Tebet.

A convenção aconteceu em formato híbrido (virtual e presencial) na sede do PSDB, em Brasília. Tebet fez uma breve participação de maneira virtual. Ao mesmo tempo, o MDB realizava a convenção destinada a aprovar a candidatura da senadora. A oficialização da candidatura de Tebet, na convenção do MDB, deve sair no início da tarde.

O apoio a Tebet foi aprovado por unanimidade, com o aval dos 19 votantes da federação PSDB-Cidadania.

Os partidos MDB, PSDB e Cidadania se uniram nas eleições deste ano para lançar uma candidatura da chamada terceira via, com o objetivo de quebrar a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT), que lideram as pesquisas.

Conforme última pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, Tebet aparece na quinta colocação, com 1% das intenções de voto.

Vice segue indefinido

Apesar de chancelar a candidatura de Tebet, os partidos não definiram o nome que ocupará a vice na chapa da senadora.

Os principais cotados para a vice são os senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Eliziane Gama (Cidadania-MA).

Um dia antes da convenção, Tasso emitiu nota na qual diz que Tebet é «preparadíssima» e capaz de unir o Brasil. Ele ponderou, porém, que a definição sobre a vice ainda depende de uma série de conversas e entendimentos internos.

