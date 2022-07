Em Celorico de Basto quatro antigas estações ferroviárias vão ter vida nova

Entornointeligente.com /

A Câmara de Celorico de Basto, no distrito de Braga, lançou concursos para a exploração, de fins turísticos, de quatro estações ferroviárias da antiga Linha do Tâmega, anunciou esta sexta-feira a autarquia.

No âmbito dos concursos, a autarquia prevê a criação de serviços de aluguer de bicicletas e de bar, o acesso a veículos adaptados a pessoas com mobilidade reduzida e dinamização das unidades de alojamento, dispondo de chuveiros e espaços de convívio.

Os quatro equipamentos foram recentemente recuperados pelo município e ficarão disponíveis para exploração por entidades privadas, explica-se num comunicado.

As estações de Codessoso, Lourido, Celorico de Basto e Mondim de Basto encontram-se no trajecto da Ecopista da Linha Tâmega.

O presidente da Câmara, Peixoto Lima, assinala ser intenção da autarquia atrair investidores privados para a dinamização daqueles edifícios «de valor histórico, arquitectónico e funcional».

«Este é um passo importante para a afirmação da Ecopista da Linha do Tâmega como a melhor do país», acrescenta, citado no comunicado enviado à agência Lusa.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com