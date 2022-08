Entornointeligente.com /

Simone e Simaria Gabriel Monteiro cassado Neve Barretos Eleições Em campanha no Rio, Ciro Gomes propõe 'reindustrialização forçada do Brasil' Candidato disse que pretende atingir esse objetivo «através de alguns complexos industriais que estão todos estudados», sem especificar quais são e de que forma. Ele também falou sobre segurança pública. Por g1 Rio e TV Globo

20/08/2022 16h38 Atualizado 20/08/2022

1 de 1 Ciro Gomes participa de campanha na Zona Oeste do Rio — Foto: Reprodução Ciro Gomes participa de campanha na Zona Oeste do Rio — Foto: Reprodução

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes , fez campanha neste sábado no calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ele afirmou que, diante da queda da participação da indústria no PIB do Brasil, propõe uma «reindustrialização forçada» do país.

«O Brasil é o país que mais destruiu indústrias no planeta Terra e na história do capitalismo. Se a gente fecha indústria, como quem mata moscas numa churrascaria de beira de estrada, o desemprego tem uma explicação», disse ele.

«Se a gente quer responder à questão de voltar a ter empregos qualificados para o povo brasileiro, é preciso propor como eu estou propondo uma reindustrialização forçada do Brasil. Era 34% do PIB brasileiro a indústria, agora caiu de 10%. Eu quero através de alguns complexos industriais que estão todos estudados, retomar com força a indústria nacional brasileira», acrescentou.

Com a estratégia, o candidato diz esperar que equipamentos hospitalares, componentes de aviões e outros insumos hoje importados passem a ser produzidos no Brasil.

Ciro também falou sobre seu programa de segurança pública e diz que pretende aumentar o orçamento para o setor.

«O efetivo da Polícia Federal Brasileira hoje não chega a 12 mil pessoas para um país de 212 milhões, e o essencial do crime organizado tem que ser uma responsabilidade federal, porque o policial local tem que desenvolver alguma forma de sobrevivência, porque ele é um trabalhador cuja família mora num ambiente controlado pelas facções criminosas e pelas milícias, de maneira que ele tem que meio que desenvolver uma fórmula de conviver com isso pelo medo», disse o candidato.

Pela tarde, Ciro participou de outra caminhada em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

