31 de Julho, Dia Mundial do Orgasmo. É verdade, existe um dia para nos lembrarmos desta bênção do corpo humano! A data foi celebrada pela primeira vez em 1999 , por iniciativa de algumas sexshops britânicas, de forma a promover o debate sobre as dificuldades que muitas pessoas sentem em chegar ao orgasmo.

