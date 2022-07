Em Berlim, com Tim Raue e os amigos, a comer sem regras nem fronteiras

Entornointeligente.com /

O que têm em comum um lagostim com wasabi e umas almôndegas prussianas? Aparentemente, nada. Mas com Tim Raue, o carismático chef do restaurante com o mesmo nome, isso está muito longe de ser um problema. A preocupação com uma eventual (tantas vezes imaginária) coerência nunca se sobreporá à liberdade. Até porque Tim Raue está em Berlim, cidade que preza tanto a liberdade como a criatividade, e porque o seu restaurante tem duas estrelas Michelin e ocupa o 31.º na lista dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo, recentemente anunciada numa cerimónia em Londres.

LINK ORIGINAL: Publico

