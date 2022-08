Entornointeligente.com /

Em ato em São Paulo, Simone Tebet critica adversários e se apresenta como candidata 'ficha limpa' Candidata do MDB participou de comício de lançamento da campanha em São Paulo. Ela também afirmou que buscará erradicar a pobreza no Brasil e que investirá em creches. Por g1 — Brasília

20/08/2022 13h30 Atualizado 20/08/2022

1 de 1 Senadora Simone Tebet (MDB), candidata a presidente da República, participa de ato em São Paulo — Foto: Reprodução Senadora Simone Tebet (MDB), candidata a presidente da República, participa de ato em São Paulo — Foto: Reprodução

A senadora Simone Tebet , candidata do MDB à Presidência, criticou neste sábado (20) os adversários na corrida pelo Palácio do Planalto e se apresentou como candidata com «ficha limpa».

Simone Tebet participou em São Paulo de um comício acompanhada de políticos, entre os quais o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), a apoiadores.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta semana mostrou Tebet em quarto lugar, com 2% das intenções de voto , atrás de Lula ( PT ), com 47%; Jair Bolsonaro ( PL ), com 32%; e Ciro Gomes (PDT), com 7%.

Durante o ato em São Paulo, a candidato do MDB disse que os adversários na disputa presidencial evitam participar de debates porque sabem que «terão de prestar contas do seu passado ou da omissão do presente».

O jornal «O Globo» mostrou que Lula e Bolsonaro têm imposto condições para participar de debates . O primeiro turno está marcado para 2 de outubro.

«É um Brasil ameaçado pelo discurso do ódio, do 'nós contra eles', que está levando o Brasil para o abismo, que não tem propostas, que tem dois candidatos aí que são os mais rejeitados e que não querem participar dos debates para apresentar suas propostas. Porque sabem que terão que prestar contas do seu passado, e o atual, da omissão do presente», declarou a candidata.

Propostas

Ainda no discurso deste sábado, Simone Tebet também afirmou que buscará erradicar a pobreza no Brasil e que investirá juntamente com os estados em creches a fim de zerar a fila existente com crianças de três a cinco anos. «Dinheiro tem», declarou.

«Só está indo para os vilões da corrução, do orçamento secreto, o dinheiro público hoje indo para o bolso de políticos», acrescentou.

