Em 2020, a natureza não deu tréguas. Estes são os desastres naturais que marcaram o ano

Menina é transportada pelo pai através das águas de uma cheia que ocorreu na zona de Jatinegara, em Jacarta, após horas de chuva torrencial. Indonésia, Janeiro de 2020 REUTERS/Willy Kurniawan Homem puxa um cavalo ferido junto ao vulcão Taal, em erupção em Talisay, Batangas. Filipinas, Janeiro de 2020 REUTERS/Eloisa Lopez Cisnes nadam nas margens inundadas de um rio, no seguimento da tempestade Jorge, em Worcester. Inglaterra, Março de 2020 REUTERS/Toby Melville Agentes dos Serviços Secretos norte-americanos no terreno enquanto Donald Trump (ausente na imagem) observa os danos causados por um tornado em Cookeville, Tennessee. Estados Unidos da América, Março de 2020 REUTERS/Tom Brenner Carro destruído durante um terramoto, em Zagreb. Croácia, Março de 2020 REUTERS/Antonio Bronic A Basílica de São Marco, em Veneza, reflectida na praça de São Marco, inundada, durante a pandemia de covid-19. Itália, Junho de 2020 REUTERS/Fabrizio Bensch Longos lençóis geotêxteis cobrem parte do glaciar Persena, no norte de Itália, de forma a retardar o descongelamento da neve que serve as estâncias de ski, em Trento. Itália, Julho de 2020 REUTERS/Flavio Lo Scalzo Chamas consomem floresta perto da aldeia de Kechries. Grécia, Julho de 2020 REUTERS/Costas Baltas Menina brinca numa rua inundada, após horas de chuva torrencial, em Nova Deli. Índia, Julho de 2020 REUTERS/Adnan Abidi Pessoas afectadas por uma cheia, em Bogura, recolhem água potável de um poco. Bangladesh, Julho de 2020 REUTERS/Mohammad Ponir Hossain Bombeiros franceses extinguem um incêndio que lavra uma plantação de trigo durante a época de colheira, em Aubencheul-au-Bac. França, Julho de 2020 REUTERS/Pascal Rossignol Trabalhadores demolem um edifício danificado por chuvas torrenciais, em Sanaa. Iémen, Agosto de 2020 REUTERS/Khaled Abdullah Homem caminha numa rua inundada durante a passagem da tempestade tropical Laura, em Port-au-Prince. Haiti, Agosto de 2020 REUTERS/Andres Martinez Casares Pessoas sentadas num autocarro enquanto outras caminham sobre rua inundada, durante as monções, em Karachi. Paquistão, Agosto de 2020 REUTERS/Akhtar Soomro Um caimão morto numa área ardida, no Pantanal, o maior pântano do mundo, no estado de Mato Grosso. Brasil, Agosto de 2020 REUTERS/Amanda Perobelli Brigada de bombeiros do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis tentam controlar um incêndio em troço da floresta amazónica, em Apui, no estado do Amazonas. Brasil, Agosto de 2020 REUTERS/Ueslei Marcelino Agricultor observa uma carcaça de uma vaca, num rancho em Santa Bárbara, durante uma seca perto de Camargo, em Chihuahua. México, Setembro de 2020 REUTERS/Jose Luis Gonzalez Água e comida para animais de estimação perdidos são vistos num dos passeios, enquanto um casal procura os seus pertences por entre as cinzas da sua casa destruída, na sequência do incêndio Almeda, em Talent, Oregon. Estados Unidos da América, Setembro de 2020 REUTERS/Adrees Latif Um avião com cisterna liberta líquido retardador de fogo junto a habitações, enquanto um incêndio lavra junto a Juniper Hills, na Califórnia. Estados Unidos da América, Setembro de 2020 REUTERS/Mario Anzuoni Homem mostra a pá que utiliza para abrir caminho por entre as ruas inundadas por chuvas torrenciais, em Keur Massar. Senegal, Setembro de 2020 REUTERS/Zohra Bensemra Georg Salzner, presidente da adega vinícola Castello di Amorosa, coloca as mãos na cara enquanto fala com Madeleine Reid, directora de soluções de hospitalidade, enquanto são fotografados junto a um armazém que contém milhares de garrafas de vinho que ardeu num incêndio em Calistoga, Califórnia. Estados Unidos da América, Setembro de 2020 REUTERS/Adrees Latif Nicole West, parte da Hillbilly Brigade de 1200 homens e mulheres que espontaneamente se juntaram para combater os fogos, posa para o retrato enquanto faz festas ao seu cão Oink, em Molalla, Oregon. Estados Unidos, Setembro de 2020 REUTERS/Shannon Stapleton Stephanie Adams abraça a sua mãe, April Beard, enquanto procuram, nos escombros da casa, por lembranças dos familiares que morreram no ano anterior, numa zona severamente afectada por incêndios, em Medford, Oregon. Estados Unidos, Setembro de 2020 REUTERS/David Ryder Vista aérea sobre área residencial inundada, após o rebentamento dos diques pelo rio Nilo, no estado de Jonglei State. Sudão do Sul, Outubro de 2020,Vista aérea sobre área residencial inundada, após o rebentamento dos diques pelo rio Nilo, no estado de Jonglei State. Sudão do Sul, Outubro de 2020 REUTERS/Andreea Campeanu Operações de resgate decorrem no local afectado por um terramoto, junto ao Mar Egeu, em Esmirna. Turquia, Outubro de 2020 REUTERS/Kemal Aslan Bombeiros enfrentam ventos fortes enquanto sobem uma colina onde irão combater um fogo, perto de Irvine, Califórnia. Estados Unidos da América, Outubro de 2020 REUTERS/Mike Blake Chamas iluminam o fogo que cobre a cidade, enquanto ventos fortes alimentam o fogo que deglagrou na encostas de Table Mountain, na Cidade do Cabo. África do Sul, Outubro de 2020 REUTERS/Mike Hutchings Vista aéres sobre os danos causados pela tempestade Alex em Saint-Martin-Vesubie, enquanto decorrem operações de limpeza. Chuva intensa sobre os Alpes Marítimos deram origem a cheias que levaram ao desaparecimento de estradas e à destruição de casas. França, Outubro de 2020 REUTERS/Eric Gaillard Habitantes tomam banho, lavam objectos e roupas na aldeia destruída pelo tufão Vamco, em Rodriguez, na província de Riza. Filipinas, Novembro de 2020 REUTERS/Eloisa Lopez Residentes carregam os pertences que recuperaram das suas casas, que foram destruídas por um deslizamento de terras causado pela tempestade Eta, enquanto a busca por sobreviventes continua na aldeia soterrada de Queja, em Alta Verapaz. Guatemala, Novembro de 2020 REUTERS/Luis Echeverria Rapazes sobre árvores tombadas, após a subida das águas atinge recordes no Lago Naivasha, forçando centenas de pessoas a abandonar as suas quintas, no condado de Nakuru. Quénia, Novembro de 2020 REUTERS/Monicah Mwangi Veículos submersos junto ao rio Chameleco. Cheias foram causadas pela tempestade Iota. La Lima, Honduras, Novembro de 2020 REUTERS/Jorge Cabrera Homem faz uma pausa de limpar a sua casa, que está coberta de lama após uma cheia causada pelo tufão Vamco, em San Mateo, na província de Rizal. Filipinas, Novembro de 2020 REUTERS/Eloisa Lopez

Incêndios, cheias, terramotos, ciclones, erupções vulcânicas. Há para todos os gostos, já que, em 2020, a natureza não deu tréguas. A Reuters reuniu imagens de alguns dos desastres naturais mais marcantes do ano para nos lembrar que pouco podemos contra a impiedosa força da natureza.

