Elíxires amazónicos: conoce las plantas medicinales de nuestra selva que curan dolencias

Entornointeligente.com /

A continuación, conoce algunas plantas medicinales de nuestra Amazonía que constituyen auténticos bálsamos contra diversas enfermedades y dolencias. Achiote Esta planta, conocida como «arbolillo» o «árbol bajo», de hojas ovaladas y de semillas rojas y anaranjadas, crece de forma silvestre y se cultiva en las regiones Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Posee vitamina C , carbohidratos y minerales como calcio, fósforo y hierro, además de compuestos como Bixina, norbixina y orelina. Es utilizada para preparar emplastos que ayudan en el tratamiento de infecciones de la piel. También se prepara infusión con uso antiséptico y cicatrizante. Es ideal para tratar la hepatitis y los vómitos tomándola como infusión. Lea también: Consume estos superalimentos ricos en vitamina C y evita infecciones Caña Agria Planta que crece en las regiones Loreto y Madre de Dios, con tallos que asemejan cañas que crecen hasta 2 metros de alto y que generan flores blancas. Contiene esteroides, fenoles, resinas y triterpenos, compuestos activos que contribuyen en el tratamiento exitoso de enfermedades respiratorias como la gripe y otras dolencias como la conjuntivitis y la hepatitis, gracias a su gran eficacia antiinflamatoria. Chambira Palmera que crece hasta 30 metros de alto que crece en las regiones Amazonas, Loreto y San Martín y que produce frutos ovoides de cáscara verde, similares a la lúcuma, con pulpa blanquecida cuando está tierna y amarilla en su madurez. Aporta retinol, vitaminas A, B, B2, B5 y C. así como proteínas, lípidos, carbohidratos, fibras, cenizas, calcio, fósforo y hierro. Es muy utilizada para tratar dolencias de los huesos como el reumatismo mediante baños de vapor preparados con sus hojas. Chanca piedra Planta oriunda de la región Loreto, parecida a un helecho, con hojas pequeñas y tallo que puede crecer hasta 45 centímetros de alto y produce flores en sus ramas. Contiene alcaloides, ácido linolénico, compuestos fenólicos, ligninas y flavonoides, compuestos que fortalecen el sistema inmune del organismo. Se utiliza para tratar la hepatitis, infecciones urinarias y como diurético. Lea también: saborea y nútrete con estas sopas emblemáticas del Perú Chuchuhuasi Planta de flores diminutas y hojas elípticas que crece en las regiones Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Paseo, San Martín y Ucayali. Posee fenoles simples, quinonas, saponinas y triterpenos. Se utiliza para el tratamiento eficaz del reumatismo, resfríos y bronquitis, como antidiarreico y para aliviar las hemorroides y afecciones de las mamas. Copaiba Árbol amazónico de 30 metros de alto que crece en las regiones Loreto, Madre de Dios y Ucayali Contiene compuestos activos como ácido copaífero, e-cubeno, B-cariofileno, e-humuleno, d-candieno. Se utiliza para tratar heridas e inflamaciones, la sarna, afecciones a la garganta, úlceras y herpes. Huayruro Árbol de hasta 30 metros de alto que genera frutos de vainas carnosas y semillas rojas con manchas negras, que crece en la región Loreto. Sus semillas trituradas y cocidas en agua caliente generan infusiones que son utilizadas para baños de asiento en el tratamiento de las hemorroides. Lea también: ¿Quieres combatir el frío y potenciar tus defensas? Consume estos superalimentos andinos Ojé Árbol que crece en las regiones Amazonas, Cusco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Contiene compuestos activos como Filoxantina, B-amirina, lupeol, lavandulol, phyllantel, 18 eloxanthina, ficina, filantelol, 18-doxantina. El látex extraído de su tronco es muy utilizado en el tratamiento de dolencias como parasitosis intestinal y para cicatrizar las heridas que provoca la leishmaniasis en la piel. Paico Planta herbácea de 50 a 60 centímetros de alto y flores diminutas verde amarillentas y frutos con semillas lenticulares. Crece en las regiones Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto y San Martín. Contiene aceite esencial, ascaridol, taninos, terpenos, cimenol, carvenol, P cimol, limoneno, alcanfor, santonina, salicilato de metilo, quenopodina, glicol, histemina, ácido butírico, peptinas y sales minerales. Los tallos se utilizan en el tratamiento de cólicos y las hojas para aliviar heridas, hemorroides, parasitosis intestinal y como antidiarreico. Sachaculantro Planta ramificada de fruto globoso que se cultiva como condimento en las regiones Huánuco, Junín, Loreto y San Martín. Sus hojas se utilizan para aliviar cefaleas, abscesos de la piel, tos seca, hepatitis y como antidiarreico, mientras que su fruto se utiliza como relajante dado que ayudan a tener un sueño tranquilo. Uña de gato Arbusto trepador que crece en toda la Amazonía alcanzando alturas de hasta 30 metros de longitud y con tallos provistos de espinas recurvadas y frutos capsulares. Su raíz, hojas, corteza y flores contienen diversos alcaloides y flavonoides. Su corteza en infusión o cápsulas se utiliza para tratar mordeduras de serpientes, reumatismo, cólicos biliares, inflamación de la próstata, así como heridas, úlceras, fiebre y tos. (FIN) LZD/ También en Andina: ExpoAmazónica 2022 exhibirá productos libres de deforestación de comunidades del país ?? https://t.co/4vwFNLNV4s Dichas comunidades acceden a un incentivo económico otorgado por el Programa Bosques del @MinamPeru . pic.twitter.com/u9680en6Nu

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 18, 2022 Publicado: 18/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com