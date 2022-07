‘Elvis’ rompe récords en taquilla y rescata el interés por la vida del rey del rocanrol

Entornointeligente.com /

Austin Butler encarna a Elvis Presley, siendo su mayor debut en Hollywood en una cinta de Lurhmann. Warner Bros La película Elvis (2022) estrenó hace casi un mes en Estados Unidos y la semana pasada en Latinoamérica, debutando como una nueva toma de la vida de Elvis Presley, conocido como el Rey del rock and roll desde su aparición en los escenarios de Estados Unidos en la década de 1950. A través del lente del cineasta Baz Luhrmann (El Gran Gratsby) descubrimos la vida del cantante y compositor desde sus años mozos hasta casi llegar a la fecha de su deceso el 16 de agosto de 1977 en su amada Memphis, Tennessee.

Si bien, la presencia del Rey no es escasa en el mundo del cine (King Creole, Jailhouse Rock), el acercamiento de Luhrmann da todo lo necesario para crear una historia cautivante, dramática y frenética, acompañada por los mejores éxitos de Presley como banda sonora. Esta semana, la cinta de Luhrmann rompió récords al alcanzar más de $185,6 millones en la taquilla mundial. Ha recaudado un estimado de $9,8 millones en 72 mercados, incluidas las aperturas en México, Brasil y Corea.

El medio especializado Collider indicó que la cinta recibió una apertura superando por +132% a Rocketman, y +61% la nueva versión de Bradley Cooper y Lady Gaga de A Star is Born, y quedó +60% por delante de House of Gucci. Aún quedan tres mercados por conocer sobre las ganancias de la cinta, ya que estos la recibirán en cines a partir de hoy, por lo que quedará por descubrir en un futuro cercano si la cinta podrá ocupar uno de los primeros lugares en ganancias este año.

La historia es narrada por el entonces mánager del Rey, el coronel Tom Parker (Tom Hanks, en un traje de cuerpo entero, y con un acento sureño inconfundible) quien cuenta cómo conoció a su mayor «atracción de circo», Elvis Presley (Austin Butler), y cómo lo llevó hasta el estrellato global, sin nunca salir de Estados Unidos. La historia real de la vida de Presley muestra a Parker –un personaje con un pasado misterioso y un tanto lúgubre– como un agente del caos, quien se aprovechó del cantante hasta el final y nunca perdía de vista lo importante de la venta.

La mezcla de música moderna con los clásicos de Presley muestran su versatilidad en diversos géneros. Warner Bros Pero Luhrmann no hace una biografía directa desde la línea de tiempo de Presley, sino que lo describe como «una exploración de Estados Unidos», con Presley simbolizando lo que lo hizo grandioso, y a Parker como el showman que nunca se rindió y siguió buscando lo imposible.

Asimismo, la inclusión de música actual en la mezcla de sonido de las canciones clásicas de Presley da una bocanada del estilo de dirección excéntrico de Luhrmann, quien es bien conocido por no escatimar recursos audiovisuales en sus películas, todo con tal de captar la atención del espectador por los 159 minutos de duración de Elvis.

Desde este punto de vista, Elvis se siente más como un homenaje a lo impresionante de la música y el trabajo de Presley, y su importancia en la industria musical norteamericana hasta hoy.

Una realidad trágica

‘Elvis’ estrena hoy en diversos países; ya ha generado más de $185,6 millones en taquilla global. Warner Bros Uno de los puntos importantes que resalta el guion de Luhrmann, Sam Bromell, Craig Pearce y Jeremy Doner, es la belleza detrás de la tragedia que circulaba la vida del cantante nacido en Mississippi, ya que más allá de mostrarlo únicamente desde su vida en los escenarios con pequeños pedazos de su vida personal en medio (una fórmula que se asemeja al Bohemian Rhapsody de Bryan Singer y Dexter Fletcher), da inicio desde su infancia, sus retos y traumas familiares, el amor joven y sus sueños de grandeza.

Desde este ángulo, como audiencia, ya sabemos quién es Elvis y cuáles fueron sus pinitos con Parker antes de llegar a la primera hora de la cinta, por lo que le sigue un recuento de las imperfecciones humanas, rebeldía y escapismo que también fueron parte de su imagen durante su carrera pública.

Austin Butler, quien interpreta a Elvis en la cinta, fue elegido entre nombres como Miles Teller (Whiplash) y Ansel Elgort (Baby Driver) –mucho más conocidos en la industria– por «su nivel de humanidad que conectó con el personaje desde el inicio», como indicó el director en una entrevista con el medio L.A. Times.

La inmersión de Butler en el personaje y su estudio profundo de la vida de Presley –ya que el actor contó haber visto todas las películas, leído muchos libros y escuchado la discografía del cantante múltiples veces– dio frutos, brindando a la pantalla a un Elvis humano, con dolores y alegrías, pero sometido a un entorno de mentiras y codicia del cual no pudo zafarse.

Tom Hanks encarna al coronel Tom Parker, una figura peligrosa y poderosa en la vida de Presley. Warner Bros Las pinceladas que da Luhrmann sobre la vida de Presley nos muestran la vulnerabilidad de quien fue uno de los mayores íconos de la música por más de 30 años y su caída en espiral hacia una realidad vacía. Mientras conocemos sobre su matrimonio con Priscilla Presley, y su rol paterno con su hija Lisa Marie, también se revelan algunos de sus puntos más bajos y que son innegables bajo la lupa de cualquier historiador musical: las drogas, el sexo, y el vicio alcohólico.

Son estos elementos los que surgen como actores secundarios detrás del Elvis de Butler, quien captura de forma íntegra y orgánica las actitudes del Rey, su voz y hasta su presencia en el escenario. Es Butler quien nos confunde desde la pantalla, al camuflajearse con el rostro de Presley y hacer uso de sus ademanes más recordados para encapsular las inseguridades y los temores del cantante.

Quizá lo más retorcido de la cinta sea la narración de Parker (Tom Hanks), quien con su grueso acento sureño trata de convencernos de que la muerte de cantautor de Graceland no fue por su soledad o su pobre autocuidado, sino por culpa del amor. Es su manipulación y su constante presión por conseguir más para sí mismo lo que trasciende en la historia, dejando un sabor amargo casi en la última recta de la carrera de Presley, pero dejando ver las dotes actorales de un veterano como Hanks.

El rey del ‘rock and roll’

Desde su inserción a la música, Elvis estuvo rodeado de artistas y cantantes afroamericanos. Aquellos como B.B. King, Big Mama Thornton, Arthur ‘Big Boy’ Crudup, así como el góspel cantado desde las iglesias para negros, fueron su inspiración para dar rienda suelta al rock and roll y sus propias creaciones. Al principio, como muestra Lurhmann, Presley hacía interpretaciones propias de canciones como ‘That’s All Right, Mama’ de Crudup, y ‘Hound Dog’ de Thornton.

El orgullo por sus raíces en el rythm and blues (R&B) le dieron una voz diferente en la música de aquellos años, y siguió teniendo amistades genuinas con muchos artistas negros, pese a que varios consideraban que se «apropiaba» de música ajena. En su autobiografía Blues all around Me, King escribió: «Elvis no le robó música a nadie. Simplemente tenía su propia interpretación de la música con la que había crecido, lo mismo es cierto para todos. Creo que Elvis tenía integridad».

La versión que nos da Luhrmann es la de un Elvis que buscaba el éxito como cualquier artista, pero quien no quería comprometer de dónde venía o su felicidad por alcanzarla. «Solo eres feliz haciendo la música que amas», comentó su esposa, Priscilla (Olivia DeJonge) en una escena, siendo un puntapié para los años venideros de Presley.

Durante la cinta se escuchan canciones como ‘I Can’t Help Falling in Love with You’, ‘Hound Dog’, ‘Suspicious Minds’, ‘Burning Love’, ‘Unchained Melody’, ‘Heartbreak Hotel’, y ‘Blue Suede Shoes’, cantadas en set por Butler, quien tuvo un entrenamiento intenso para captar los tonos de la voz de el Rey. Escuchamos repetidas veces ‘Suspicious Minds’, la cual sirve como un recurso narrativo que sutilmente nos lleva hacia la realidad del subtexto de la película.

La música es lo más importante en la cinta, sus mezclas junto con un gran trabajo de edición incrementan la inmersión dentro de la historia, lo cual apunta a un grado de separación entre esta cinta y otras que también retratan la vida e historia de artistas de gran renombre, como la mencionada Bohemian Rhapsody (2018) o Rocketman (2019), en las cuales se cumplen diferentes fórmulas de formar éxitos. Aun así, Elvis, de la mano de Luhrmann, Butler y Hanks, brinda un recorrido profundo y conmovedor sobre uno de los artistas más importantes del siglo XX.

