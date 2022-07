Elvis: El hombre que cambió el juego – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Por: Rowerth Goncalves

Elvis es uno de los íconos más importantes en la historia de la música y el director australiano Baz Luhrmann muestra las luces y sombras que tuvo el «Rey del Rock & Roll», y la relación que tuvo con el «Coronel» Parker quien lo llevó al éxito, pero también lo guió a la oscuridad.

Uno de los mejores biopic que se han realizado, con un ritmo trepidante y valores de producción increíbles.

Desde su infancia en Memphis, su irreverencia al bailar, su inspiración en la música afroamericana, su estilo y sus espectáculos, hasta su caída, su explotación y sus adicciones, es lo que cuenta esta cinta protagonizada por un casi desconocido Austin Butler y un Tom Hanks en un papel que nunca se le había visto hacer.

Contar la historia de Elvis Aron Presley no es nada sencilla. El «Rey» siempre tuvo un lado enigmático, a pesar de ser una de las figuras más importantes de la música mundial.

Todo lo que se cuenta sobre el nacido en Tupelo, Mississippi parece ser una leyenda urbana, aunque cuente con mucha veracidad. Su imagen es tan gigante que hacer una película sobre él es un reto.

Ya se hizo una versión en 1979 protagonizada por Kurt Russell y dirigida por John Carpenter que duró dos horas y cincuenta minutos. La de Luhrmann tiene un metraje de dos horas y cuarenta minutos.

Y es que no puede contarse a Elvis en poco tiempo y a diferencia de la de Carpenter, en esta se cuenta desde el punto de vista de Tom Parker, quien fue el representante de Elvis y para muchos el motivo de su muerte.

El mito de Elvis con un desconocido en su piel A nivel estético la cinta está muy bien en vestuario, escenografía y maquillaje. Butler luce idéntico a Elvis, y las reproducciones de los eventos del «Rey» son fieles a los originales.

Es un orgasmo visual y sonoro. La película es una experiencia inmersiva. La duración se te pasa bastante rápido, pero en la misma onda de la estética, el maximalismo que imprime Baz Luhrmann a sus películas puede hacerla lucir por momentos un tanto barata, en especial en la introducción, pero el oceánico ya hizo lo propio con El Gran Gatsby.

Austin Butler merece un trabajo aparte. Prácticamente es un actor desconocido a nivel cinematográfico, solo con una actuación destacada en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.

Aunque sí tiene una trayectoria en Broadway y ahí fue que lo buscaron, además, fue el novio de Vanessa Hudgens.

La preparación que tuvo para encarnar a Elvis fue de más de dos años. Técnica vocal, baile, oratoria, fueron algunas de las cosas que trabajó y se nota mucho, incluso, cambió su tono de voz y sonaba como Elvis. Si alguien entra desde ya a la carrera por el Oscar es Austin Bulter y el otro es Tom Hanks.

Odiar a Hanks es imposible, pero es tan buen actor, que en su primer antagónico logra generar repulsión y odio.

El «Coronel» Tom Parker era un tipo que muchos consideraban detestable y el dos veces ganador del Oscar lo lleva a un nivel que quieres verlo sufrir toda la cinta.

La música es increíble. Las versiones que se hicieron con las canciones de Elvis son impresionantes, desde la balada hasta un rap con Eminem.

Entre las películas biográficas, esta resalta al nivel de Ray o de Rocketman. Desde ya es una gran contendora a la temporada de premios.

El reto de revivir al Rey Duraron ocho años en realizar este proyecto, pero valió la pena cada segundo. El guion está estupendo.

A muchos no les gustó el Elvis víctima y es que Presley también tuvo sus momentos oscuros, en especial cuando se habla de su apropiación de canciones de la cultura afroamericana, en especial de gospel y blues, pero es algo que se puede debatir por mucho tiempo.

Elvis Presley cambió el juego, revolucionó la industria, pero también se limitó cuando pudo convertirse en el artista más grande de todos los tiempos.

Quedó cerca, porque es conocido en el mundo sin haber dado un concierto fuera de Estados Unidos. Su forma de hacer las cosas elevó todo y a todos a un nuevo nivel.

¡Viva el Rey!

