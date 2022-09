Elvis Andrus se entusiasma con la posibilidad de regresar a los playoffs

Entornointeligente.com /

16 Sep, 2022 | Caracas .- Elvis Andrus ha cambiado su comportamiento circunspecto por su habitual jovialidad. Luego de ser dejado libre por unos Atléticos fuera de competencia, el experimentado campocorto atraviesa por su mejor momento en la temporada y se entusiasma con regresar a los playoffs.

Desde que el 19 de agosto, la gerencia de Chicago anunció su contratación, el venezolano se ha convertido en una bocanada de aire fresco en la alineación de los Medias Blancas, como sustituto del lesionado Tim Anderson, quien en el mejor de los casos seguirá fuera hasta finales de septiembre, debido a una lesión en el dedo medio de la mano izquierda, que ameritó cirugía, informa LVBP.com.

«Ha sido una evolución para mí. Cuando estaba en Oakland, especialmente este año, era difícil, porque en cada juego existía un porcentaje alto de una derrota, luego que dejaran ir a varios peloteros buenos con los que íbamos a competir por la división (oeste)», dijo Andrus en una conversación con el periodista Carlos Valmore Rodríguez, para El Infield Podcast de Mundo UR.

El alto mando de Oakland, que parece atravesar por una constante reconstrucción, cambió a Frankie Montas, as de la rotación, y al cerrador Lou Trivino a los Yanquis de Nueva York, durante la fecha tope para realizar canjes. Luego envió al receptor Austin Allen a los Cardenales de San Luis.

Antes, en marzo, habían negociado a Matt Olson, a los Bravos de Atlanta, y a Matt Chapman, a los Azulejos de Toronto; además de perder en la agencia libre a Starling Marte, a quien había obtenido a mediados de 2021, de los Marlins de Miami, por el zurdo Jesús Luzardo.

«Es una situación bien difícil estar ahí. Muchos jugadores jóvenes. Era difícil concentrarme y hacer mi trabajo, como lo estoy haciendo con los White Sox», abundó Andrus. «(En Chicago) me ponen como primer bate y, como pelotero, uno se siente querido… la competencia ha sido la clave. Saber que cada día cuenta, que cada turno cuenta. Cuando uno compite al 100% para ir a una postemporada, el nivel y el talento salen solo».

Andrus totaliza 24 desafíos con los Medias Blancas y sus promedios (.313 avg, .358 obp, .525 slg, .883 ops) son muy superiores a los que dejó en Oakland (.237/.301/.373/.674). Obviamente, es una muestra mucho más pequeña, pero su producción de vuelacercas y remolcadas en Chicago (5 HR, 20 CI), casi igualan a la dejó en su anterior club (8 HR, 30 CI).

«Muchas personas me han preguntado acerca de los jonrones, porque se ve la productividad que he tenido en las últimas dos semanas», admitió Andrus. «Ha sido un trabajo desde que comenzó el año, para volver a tener consistencia en mi swing, hacerle swing a pitcheos que estén en la zona de strike, donde le doy duro a la pelota. En eso me he enfocado».

«Pero pienso que estar de primer bate me ha ayudado muchísimo a ver más pitcheos en recta», abundó el fino fildeador, «así como tener detrás a peloteros como (Yoan) Moncada y (José) Abreu. Eso hace más difícil lanzarme alrededor (del plato), como lo hacían muchas veces en Oakland. Estoy aprovechándome de todas esas cosas».

Algo que no es medible es su motivación. Desde las oficinas de los californianos intentaron cambiar al veterano, de 14 campañas en las Grandes Ligas, durante el receso de temporada y en la fecha límite, según varios reportes periodísticos.

