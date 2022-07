Elvia Barrios: Todos tienen el deber de cumplir las sentencias judiciales

Entornointeligente.com /

«Se debe tener sumamente claro que no existe espacio alguno que esté exento de control constitucional, pues los jueces tenemos el mandato normativo de ejecutar y administrar justicia. Las decisiones, que denominamos sentencias, son mandatos judiciales que todos y todas tienen el deber de cumplir», expresó. Refirió que en un Estado Constitucional de Derecho, los poderes del Estado tienen sus atribuciones establecidas, lo que significa no interferir en las competencias del otro, buscando un sano equilibrio entre el principio de separación de poderes y de colaboración. Recalcó que los jueces y juezas cumplen una labor complementaria para consolidar la fuerza normativa de la Constitución. También lea: [ Congreso: Perú Libre anuncia presentación de lista para la Mesa Directiva ] Por otro lado, consideró que en caso exista disidencia legítima con respecto a alguna resolución judicial, se tiene el derecho a impugnar, en el marco del principio de pluralidad de instancias. Dejar el agravio La titular del Poder Judicial invocó a «dejar el agravio y la diatriba al juez o jueza que emita una resolución; si se está en desacuerdo, el insulto no solo ofende su dignidad, sino a la propia magistratura en su conjunto». En tal sentido, exigió respeto al trabajo que desarrollan los jueces y juezas del país en el ejercicio de su autonomía e independencia, que caracterizan a este poder del Estado. Estas expresiones fueron dadas durante la sesión solemne por el 197 Aniversario de la Corte Superior de Arequipa, que contó con la participación del juez supremo Héctor Lama More; el presidente del referido distrito judicial, Javier Fernández Dávila Mercado, jueces, juezas, autoridades locales y regionales. «Sirva esta conmemoración de cara al futuro como promesa de construir una sociedad de bienestar, integrada y enfundada en el diálogo democrático para superar la crisis y problemas estructurales que padecemos», puntualizó, en el acto donde también fue distinguida por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. (FIN) NDP/GDS/RMCH Más Andina: El presidente Pedro Castillo exhortó al Congreso a dejar de lado, de una vez por todas, esta confrontación inútil, que «no le hace bien al país» https://t.co/4z43mGaCRz pic.twitter.com/YfzB2tINeK

