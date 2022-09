Elton John se despidió de Isabel II durante un concierto en Toronto

Entornointeligente.com /

Tras el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado jueves, diversas personalidades del espectáculo se han manifestado para mostrar su aprecio hacia la moncarca del Reino Unido; uno de ellos fue el reconocido cantante británico, Elton John, quien además de escribir en sus redes sociales, dedicó unas palabras previas a su presentación en Toronto, Canadá.

John, de 75 años de edad con más de 50 años de trayectoria artística, afirmó que la monarca estuvo presente durante toda su vida, por lo que su partida fisica le dejó «muy consternado y triste».

«Me siento muy triste porque se que ya no estará más, pero agradezco que está en paz (…) Ella ya no está, pero siempre vivirá en nuestros corazones y vamos a celebrar su vida esta noche con música», afirmó el cantante frente a sus miles de fanaticos que se dieron cita en Toronto.

Seguidamente, Elton John continuó su presentación y cantó el tema «Don’t let the sun go down on me» en memoria de la monarca, entre aplausos y ovaciones del público.

La reina Isabel II otorgó a John en 1998 el título de caballero por su labor artística y en diversas casusas, como la lucha contra el VIH.

Con información de Unión Radio.

