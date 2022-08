Elton John nos muestra un adelanto de ‘Hold Me Closer’ con Britney Spears

Entornointeligente.com /

Caracas.- Elton John ha publicado en su cuenta de Instagram un adelanto de ‘Hold Me Closer’, la nueva versión de su clásico de 1971, ‘Tiny Dancer’, que será una colaboración de Britney Spears después de estar 6 años fuera de la música.

‘Hold Me Closer’ saldrá este viernes 26 de agosto en todas las plataformas, con todo el hype de los fanáticos, Elton John nos mostró un pequeño adelanto en su instagram.

Según el portal JNSP, ‘Hold Me Closer’ seguirá el camino de ‘Cold Heart’, y no solo porque la haya estrenado en el mismo lugar, sino porque también se trata de un mix de canciones de Elton John con un resultado mucho más discotequero. En este caso, ‘Hold Me Closer’ se compone de ‘Tiny Dancer’ para el estribillo y de la canción ‘The One’, publicada en 1992, para los versos. Tal y como adelantó la estrella de ‘Rocket Man’ el mes pasado, la canción es «completamente un dúo» entre John y Spears, que constantemente van cambiando entre líneas en solitario y al unísono.

Este remake de ‘Tiny Dancer’ será el primer lanzamiento de Britney Spears tras liberarse de la tutela de su padre y de recuperar su libertad después de 13 años luchando por su independencia.

