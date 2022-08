Elsa Castillo: Su declaración con tantas «omisiones» y el hijo de María la Bollera es casi cincuentón

Entornointeligente.com /

Te confieso Chela, que hace poco, fue que supe de John Dewey, María Montessori, Lev Vygotsky, Simón Rodríguez, Prieto Figueroa, Pablo Freire y otros destacados teóricos en el campo pedagogía. A pesar del poco kilometraje que tengo en ese terreno, no deje de pegar brincos al oír las declaraciones de la profesora Elsa Castillo. Elsa, nos recordó la teoría de la regla como una manera de «aprender» y también la aplicó. Ella quería que aprendiéramos a reglazos, la «lección» que trató de dejarnos. Brinque hoy, porque, aunque la teoría de la regla pudo tener un uso en la escuela, no creo que ella logró producir aprendizajes. Creo más bien, que la regla nos enseñó a repetir y la profesora Elsa, nos repitió en su declaración una «lección» aprendida como a fuerza de regla y nos mostró su regla para que uno viera (por ejemplo), que la pobre educación es de ahorita y que el hijo de María la Bollera tiene unos 14 años.

El otro de los brincos, lo di al observar el detalle de la reproducción del mensaje y uno supone, que estás reproducciones (en Miles) son como todas las reproducciones. Repetir a fuerza de reglazos sin detenerse en los detalles que no son pocos. Toda reproducción, así con tanta ceguera, no es buena. Hay otro punto en esta declaración que ahora sólo menciono, pero dejó pendiente. Parece, que cualquier cosa y opinión, es clara y no lo es. Muchas tienen su tumbao y omisiones y está la tiene.

Comay Chela, la profesora Elsa nos habla de educación para pobres y uno la ve, como alzando la regla para que uno repita con ella, que está pobre educación para pobres, es de hoy. Nos sugiere, que AYER, NO ERA ASÍ. No lo dice, pero con un reglazo nos los coloca. Todo al que le daba la gana de estudiar, según la regla de Elsa, podía hacerlo y recibía no una educación que no era una pobre educación. Cierto es, que el gobierno hizo su instructivo para quitarnos las vacaciones con su bono. Cierto es también, que hubo un momento de apertura escolar corto y luego mi amiga Elsa, vino aquel largo e histórico camino de los llamados comité pro cupos, que se vio en todo el territorio nacional y que la profesora Elsa «omitió» con la regla en la mano y con la falsa frase: aquí estudiaba al que le daba la gana. Hubo luchas del comité pro cupos y vidas de jóvenes perdidas en esa lucha.

Esta arenga o declaración tan «confusa» y oscura, nos permite compartir la idea del camarada y amigo Gustavo Martínez. Ella (la declaración) como dice el amigo Gustavo, permite ver la crisis que lleva por dentro los gremios por su falta de consistencia política.

Chucha, ahora que menciona a Gustavo Martínez, es razonable su parecer y los mensajes que colocó en hilo en las redes y que están muy claros. Este hecho que vivimos hoy, poco tiene que ver con la condición de profesional o no profesional que tiene Maduro. El problema, como dice Gustavo, es » realmente político y de clase. Anteriormente, no solo en Venezuela, sino en la mayoría de los países y la mayoría de las veces, los gobiernos han sido dirigidos por gentes graduadas en cuántas universidades posibles, e igual sus gobiernos no han hecho otra cosa Que saquear las riquezas y recursos naturales dejando a los pueblos cundidos en la pobreza y la miseria» https://twitter.com/gmartinezru1978/status/1556394770964037634?tpp=2XwHTIBvpiQtXojtXXGvYg&s=19

Chucha, ayer mismito; la educación para los pobres fue una pobre educación. Esta realidad, la «omite» la profesora Elsa Castillo. Hubo la institución del comité pro cupos con vidas entregadas. Hubo también una educación que diferenciaba y diferencia a partir de la escuela. Chucha ahí están los trabajos de investigación que publicó en la década del 80 el CENDES/UCV y el libro de la investigadora Gabriela Gabriela Bronfenmajer, Ramón Casanova Toda una antología de esa escuela para pobres que teníamos y aún tenemos. El hijo de Juan albañil, asistió ayer a una escuela para pobres con pobre educación y hoy, también pasa igual.

Si el problema fuere estrictamente profesional Elsa; apenas antier (últimas décadas del siglo XX), los ministros de economía, finanzas, planificación, hacienda estudiaron, precisamente en muy buenos colegios privados y jalaron, desde el Estado, brazas para sus sardinas.

