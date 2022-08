Elon Musk vende acciones de Tesla por 6.752 millones ante la inminente batalla legal con Twitter

Entornointeligente.com /

El consejero delegado de la automotriz Tesla, Elon Musk, ha vendido unos 6.900 millones de dólares (aproximadamente 6752,93 millones de euros) en acciones de su compañía en los últimos días, según muestran documentos del regulador del mercado. En medio de la incertidumbre sobre el destino de su querella legal por la compra de Twitter, que puede obligarle a pagar 44.000 millones de dólares (unos 43,060 millones de euros) por la red social, el multimillonario decidido vender alrededor de 7,9 millones de acciones entre el viernes y el martes. En este contexto, los títulos de Tesla suben más de un 2,8% en operaciones previas a la apertura de los mercados, mientras que los de Twitter se disparan más de un 3,6%.

Este martes, el multimillonario indicó en su cuenta de Twitter : «En el caso (con suerte poco probable) de que Twitter me obligue a cerrar este acuerdo y algunos socios de capital no se cumplan, es importante evitar una venta de emergencia de las acciones de Tesla». Musk, no obstante, detalló que si el acuerdo con Twitter no se cierra, volvería a comprar acciones de Tesla. El magnate t ambién sugirió que podría establecer su propia plataforma de redes sociales, X.com, si el trato fracasa.

Tras la venta, Musk conserva una participación del 15% en la empresa. El multimillonario ha acelerado las ventas durante el último año, y ha cobrado aproximadamente 32.000 millones tras las ventas de acciones del fabricante de vehículos eléctricos. Eso incluye alrededor de 8.500 millones de dólares de ventas en abril, mientras Musk buscaba financiamiento para hacerse cargo de Twitter.

Yes. In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock.

— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022 La semana pasada, los accionistas de Tesla despejaron el camino para una división de acciones de 3 por 1 que, según la compañía, está diseñada para hacer que la propiedad sea más accesible para los empleados e inversores individuales. La división entrará en vigencia el 25 de agosto para los accionistas registrados el 17 de agosto, afirmó la compañía la semana pasada.

