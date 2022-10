Elon Musk sí compraría Twitter antes del inicio de juicio previsto por ambas partes

Entornointeligente.com /

La cotización de Twitter fue suspendida en Wall Street «en espera de informaciones», luego de que la agencia Bloomberg diera cuenta este martes del posible acuerdo de compra de la red social por parte de Elon Musk . La acción vio congeladas sus operaciones durante cinco minutos primero, y se disparó hasta 18% antes de ser nuevamente suspendida. Según Bloomberg, Musk envió una carta a Twitter el lunes proponiendo comprar la plataforma en 54,20 dólares por acción , el precio del acuerdo inicial con el directorio de la empresa. Según la cadena CNBC, el acuerdo podría sellarse entre viernes y lunes. Lee también: Twitter comenzó a probar nueva función para editar tuits publicados Idas y vueltas sobre la compra de Twitter Las dos partes firmaron un contrato a fines de abril, pero Musk unilateralmente quiso abandonar el acuerdo en julio. La red del pajarito azul lanzó una querella judicial para forzarlo a honrar su compromiso, y parecía que tenía chances de ganar en una corte. «Es una señal clara de que Musk reconoce que sus chances de ganar contra el directorio (de Twitter) ante un tribunal de Delaware son muy bajas, y que la compra a 44.000 millones de dólares tendrá lugar de una forma u otra», sostuvo el analista Dan Ives, de Wedbush Securities. Musk bombardeó a Twitter con críticas antes y luego de la firma del convenio, acusándola en particular de censurar a los usuarios y no luchar lo suficiente contra los spams y cuentas falsas. El multimillonario fundador de Tesla justificó su marcha atrás sobre el pacto de compra, afirmando que la proporción de cuentas automatizadas en la red social era ampliamente superior al 5% que la empresa declaraba. Ante la querella de Twitter , el tribunal especializado de Delaware otorgó a la empresa su pedido de un proceso rápido, mientras que Musk quería esperar al 2023 y solicitó una cantidad astronómica de datos. Si se mantiene, el juicio irá del 17 al 21 de octubre. Musk pareció ganar terreno en su causa cuando Peiter Zatko, ex jefe de seguridad de Twitter despedido en enero, acusó a fines de agosto al grupo de importantes fallas de seguridad, en un informe enviado a autoridades estadounidenses. Pero durante las audiencias preliminares con la jueza, sus abogados parecieron tener dificultades para sostener las acusaciones sobre cuentas falsas. Uno de los abogados de Twitter dio cuenta de dos reportes de sociedades de análisis de datos contratadas por el empresario, Cyabra y CounterAction, que evaluaron la cifra de cuentas falsas en un rango de 11% la primera y 5,3% la segunda. «Ninguno de los informes afirma, ni de cerca, lo que Musk dijo a Twitter y al mundo entero en su carta del 8 de julio», señaló el abogado Brad Wilson durante una audiencia. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? Exhiben robots y dispositivos tecnológicos peruanos que tuvieron confinanciamiento del @ConcytecPeru y el Banco Mundial en Semana de la Innovación. ??Mira el video aquí: ?? https://t.co/IyC09AaHQB pic.twitter.com/YtN0EAPHuT

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 22, 2022 (FIN) AFP / SPV Publicado: 4/10/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com