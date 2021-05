Elon Musk reduce el hype de Dogecoin mientras que el precio de DOGE rebota un 23%

Entornointeligente.com / Horas antes de la aparición de Elon Musk en Saturday Night Live , el CEO de Tesla parecía decidido a enfriar la oleada de publicidad que había creado en torno a la criptomoneda de memes Dogecoin (DOGE).

Meses de alegre acumulación llevaron a un remate aleccionador el jueves, cuando Musk les recordó a sus seguidores de Twitter que las inversiones en criptomonedas seguían siendo especulativas. Musk volvió a publicar una entrevista de TMZ de febrero, en la que respondió si pensaba que Dogecoin se había vuelto menos valioso por el hecho de su oferta inflacionaria. Musk admitió que este era el caso en ese momento, y agregó:

“Creo que la gente no debería invertir los ahorros de su vida en criptomonedas, para ser claros. Creo que eso es imprudente”.

Musk dijo que pensaba que existía la posibilidad de que la criptomoneda se convirtiera en la principal moneda utilizada en la tierra, pero saber cuál aún quedaba como una conjetura.

“Hay una buena posibilidad de que las criptomonedas sean la futura moneda de la tierra… y luego: ¿Cuál será? Y tal vez sean múltiples. Pero debería considerarse una especulación en este momento”, dijo Musk en ese entonces.

Dogecoin se convirtió en una de las criptohistorias del año tras la decisión de Musk de adoptar lo que ya era una moneda de broma descarriada. El posterior aumento del 14,000% de Doge en 2021 fue ayudado en parte por las publicaciones de Musk en las redes sociales y el deseo de los traders de valorizar una moneda casi muerta de una manera similar a acciones como GameStop y AMC.

Incluso cuando Musk recordó a los inversores que tengan cuidado, el valor en dólares de DOGE se recuperó un 23% a primera hora del viernes por la mañana, después de perder una cuarta parte de su valor tras el aumento de mediados de semana a USD 0,69. El precio de la moneda saltó de USD 0.52 a USD 0.64 en las horas inmediatamente posteriores a que Musk publicara el video de TMZ en Twitter, acompañado de la advertencia: “Las criptomonedas son prometedoras, ¡pero invierte con precaución!”

Sin embargo, Musk propuso que el resultado más entretenido podría ser el que finalmente se arraigue. En referencia a Dogecoin, Musk dijo:

“Al destino le encanta la ironía. Como, ¿cuál sería el resultado más irónico? Que una moneda que se inventó a modo de broma se convierta en realidad en una moneda real”.

Los reporteros bombardearon a Musk con afirmaciones de que sus tuits habían hecho que aumentaran sus inversiones en Dogecoin, una tendencia general que está respaldada por más de un grado de evidencia.

Musk había afirmado anteriormente que agradecería cualquier investigación oficial sobre el efecto de sus tuits en el precio de Dogecoin , pero cuando se le preguntó sobre la posibilidad de ver otro tuit de él que potencie un cambio de precios, el CEO de Tesla respondió negativamente.

“No”, dijo Musk, subiendo a su coche. “Bueno, eso es todo”, agregó. “No arriesgues demasiado con las criptomonedas”.

Descargo de responsabilidad: este artículo se actualizó para reflejar el momento correcto de la entrevista de Elon Musk con TMZ

