Elon Musk nega romance com mulher do co-fundador da Google Sergey Brin

Elon Musk recorreu ao Twitter, na tarde deste domingo, para garantir que a amizade que o une ao co-fundador da Google Sergey Brin se mantém inabalada, negando qualquer envolvimento com a mulher de Brin, Nicole Shanahan.

A mensagem do patrão da Tesla serviu para responder a um artigo publicado pelo Wall Street Journal que, citando fontes anónimas, conta que o empresário teve um breve caso romântico com Shanahan . O jornal acrescenta que foi por causa desse suposto envolvimento que Brin entrou com o processo de divórcio e que terá sido o ponto final na amizade dos dois multimilionários.

Contrariando o artigo, Musk escreveu : «Eu e o Sergey somos amigos e estivemos juntos numa festa ontem à noite! Só vi a Nicole duas vezes em três anos, ambas as situações com muitas outras pessoas por perto . Nada de romântico​.»

Nem a Tesla nem a Google, cuja empresa-mãe é a Alphabet Inc, responderam aos pedidos de comentários da Reuters.

A Reuters também não conseguiu contactar Brin ou Shanahan para recolher comentários. Um advogado de Brin tinha-se recusado a falar com o WSJ, e Shanahan não «respondeu aos pedidos do jornal para falar sobre o assunto».

Brin pediu o divórcio citando «diferenças irreconciliáveis», escreveu o WSJ, citando os documentos que disse terem sido submetidos no Tribunal Superior do Condado de Santa Clara. A Reuters não foi capaz de determinar se os papéis do divórcio foram efectivamente apresentados.

No seu artigo, o WSJ também informa que, depois de ter tomado conhecimento do caso, Brin instruiu os seus gestores a venderem investimentos pessoais nas empresas Musk . Mas o jornal esclarece que não foi capaz de determinar a dimensão desses investimentos, nem se foram feitas quaisquer transacções.

O Wall Street Journal não respondeu imediatamente ao pedido da Reuters para comentar a reacção de Musk ao artigo.

