Elon Musk desmiente aventura con ex esposa del cofundador de Google

Elon Musk volvió a desmentir estar peleado con el cofundador de Google, Sergey Brin , haber tenido una aventura amorosa la ex esposa de éste Nicole Shbahan , y que esta relación hubiera precipitado el divorcio entre ambos.

Después de publicar un mensaje en Twitter, el magnate sudafricano envió al diario estadounidense The New York Post una foto de él mismo pasando un momento distendido con su viejo amigo.

«Tomé esta foto hace solo dos horas» , dijo Musk en un correo electrónico a The Post sobre la foto de él riéndose mientras se codeaba con su compañero multimillonario en lo que parecía una fiesta.

«El divorcio de Nicole y Sergey no tiene absolutamente nada que ver conmigo» , insistió Musk al tabloide estadounidense.

«Estoy seguro de que tanto Nicole como Sergey lo confirmarían . Hablé con Sergey y Nicole sobre esto y dicen que la historia no proviene de ellos, por lo que debe ser un caso de teléfono roto, dos o tres capas removidas», dijo.

«Y, para no eludir la pregunta, solo he visto a Nicole dos veces en tres años, ambas veces con muchas otras personas alrededor. «No estuvimos involucrados sentimentalmente de ninguna manera», dijo.

Poro antes, a través Twitter y en respuesta a una pregunta hecha en la misma red social y que comentaba la información publicada por el Wall Street Journal sobre el supuesto affair , Musk dijo: «Sergey y yo somos amigos y estuvimos juntos en una fiesta anoche» y reiteró que había visto a la esposa de su amigo «dos veces en tres años».

Y en respuesta a una cuenta que expresó su apoyo y alivio por el desmentido, Musk respondió con ironía: «No he tenido sexo en años (suspiro)».

Elon Musk’s allegedly banged Google co-founder Sergey Brin’s wife leading to the couple’s divorce filing. The two are apparently no longer friends. ⁦ @elonmusk ⁩ https://t.co/87JEc3fSe6

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) July 24, 2022

Según el Wall Street Journal, que citaba a personas conocedoras del asunto, el lío amoroso entre Musk y Shbahan puso fin a la larga amistad que el líder de Tesla mantenía con el cofundador de Google.

El diario recuerda que Musk , considerada la persona más rica del planeta y Brin, la octava, con fortunas multimillonarias, reconoció que durante años visitó habitualmente a Brin en su casa de Silicon Valley (California).

Una amistad que se extendió a los negocios , cuando durante la crisis económica de 2008, Brin aportó unos 500.000 dólares a Tesla , cuando la compañía de vehículos eléctricos de lujo intentaba aumentar su producción.

Según las fuentes citadas por el Wall Street Journal, las tensiones entre ambos magnates han aumentado en los últimos meses, hasta el punto que Brin ha ordenado a sus asesores financieros que vendan sus inversiones personales en las empresas de Musk, reseña Infobae

Los documentos judiciales del divorcio, presentados el pasado enero, citan «diferencias irreconciliables» entre la pareja como el motivo de la separación.

Siempre de acuerdo con el diario, Brin y Shbahan llevaban un año separados, pero viviendo juntos cuando tuvo lugar el supuesto affair , ocurrido a principios de diciembre.



