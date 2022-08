Elon Musk consideró que el acuerdo por Twitter podría mantenerse en pie

Entornointeligente.com /

«Sin embargo, si resulta que sus presentaciones ante la SEC son materialmente falsas, entonces no debería ser así», tuiteó Musk esta mañana.

Informate más Jubilados: PAMI lanzó atención por WhatsApp En respuesta a un usuario de Twitter que preguntó si la SEC de Estados Unidos, el regulador del mercado, estaba investigando «afirmaciones dudosas» de la compañía, Musk tuiteó «Buena pregunta, ¿por qué no lo están?».

https://twitter.com/elonmusk/status/1555950698252181507 I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.

Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users!

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022 Twitter se negó a comentar sobre el tuit cuando fue contactado por Reuters.

En tanto, la plataforma desestimó el jueves la afirmación de Musk de que fue engañado para firmar el acuerdo para comprar la compañía de redes sociales, diciendo que era «inverosímil y contrario a los hechos».

«Según Musk, él, el multimillonario fundador de varias empresas, asesorado por banqueros y abogados de Wall Street, fue engañado para que firmara un acuerdo de fusión de u$s44.000 millones. Esa historia es tan inverosímil y contraria a los hechos como parece», dijo el documento divulgado por Twitter el jueves.

Twitter Seguridad.jfif Elon Musk y su interés por comprar Twitter A mediados de julio, Twitter presentó su denuncia contra el magnante ante un tribunal de Delaware especializado en derecho comercial para obligar al magnate a mantener su compromiso de compra de la red social.

Por su parte, el viernes pasado, el hombre más rico del mundo contraatacó con una demanda «confidencial». «Es un intento de rehuir a un acuerdo en el que Musk ya no tiene interés desde que el mercado accionario bajó», aseguran los abogados de la plataforma.

En abril, el estadounidense acordó u$s54,20 dólares cada acción , mismo al que puso fin de forma unilateral a inicios de julio , debido a que, según él, la sociedad con sede en San Francisco lo habría engañado sobre el porcentaje de cuentas automatizadas y de spam en la plataforma.

Según el documento de respuesta enviado el jueves por Twitter, el dueño de Tesla acusa al consejo de administración de haber disimulado el porcentaje real de cuenta no auténticas, que sería, según él, del orden del 10% de los usuarios diarios activos. Pero considera esta cifra inferior al 5%.

Según sus defensores, la estrategia consistió en esconderse e «inflar el precio» de la compañía para evitar que el comprador «sepa la verdad» durante el mayor tiempo posible.

El proceso legal debe iniciar el 17 de octubre y se estima que dure cinco días.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com