Elon Musk asegura que subió su propio cerebro a la nube y pudo hablar con él

Entornointeligente.com /

Por: Clarín

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Elon Musk aseguró haber subido su cerebro a la nube: no se sabe si se trata de una broma o una experiencia real, ya que lo hizo como respuesta a la pregunta del creador de Dogecoin, Shibetoshi Nakamoto.

Para no perder la costumbre de lo que resulta ya habitual, todo sucedió a través de su cuenta oficial de Twitter, en medio de una instancia compleja, ya que la compañía inició acciones legales contra el multimillonario.

«Si pudieras subir tu cerebro a la nube y hablar con una versión virtual de ti mismo, ¿serían amigos?», preguntó Nakamoto en la red social, a lo que Musk respondió con un escueto «Ya lo hice».

La afirmación generó controversia y memes, ya que muchos suponen que, si algo así hubiera sucedido, lo hubiera comentado con anticipación y ofrecería mayores detalles. Aunque hay otros que creen lo contrario.

Lo que muchos presumen es que la compañía Neuralink está trabajando en secreto en esta tecnología, porque Musk ha confesado alguna vez que ese es el futuro del ser humano. Pero como está en una fase de pruebas, no es posible que su director ya la haya probado.

Además, la pregunta de Nakamoto se enfocaba en saber si sus seguidores se consideraban realmente «buenas personas», pues es una pregunta retórica, en general, que es realizada con el fin de autopercibirnos de acuerdo a nuestras acciones y personalidades.

El cerebro de Neuralink

Otros entienden que Musk, en realidad, con el comentario, hizo alusión a Neuralink, la empresa de neurotecnología estadounidense que está trabajando en el desarrollo de una interfaz cerebro-máquina, fundada junto a Max Hodak.

El objetivo de la empresa es conseguir una tecnología capaz de interactuar con el cerebro directamente. El dispositivo permitiría que una computadora tradujera los pensamientos de una persona en acción, permitiéndole realizar acciones como escribir, tan solo pensando en ello.

Pero, en teoría no están lo suficientemente avanzados como para subir una consciencia completa a la nube. Encima de que no cuentan siquiera con las aprobaciones obligatorias de las autoridades correspondientes. Ya que Neuralink aún no recibió la aprobación de la Fundación de Alimentos y Medicamentos (FAD)

La compañía Synchron ha dado un paso más que Neuralink y ha comenzado las pruebas con un chip cerebral implantado en un paciente en Estados Unidos.

El chip fue implantado el pasado 6 de julio en Nueva York y tiene un fin específico: permitir que un enfermo de Esclerosis lateral amiotrófica se comunique usando sus pensamientos. El chip de Synchron tiene un tamaño de 1.5 pulgadas y ha sido implantado en el cerebro de un paciente de parálisis severo.

El propósito del dispositivo es permitir que el paciente se comunique, incluso después de haber perdido la capacidad de moverse, usando sus pensamientos para enviar correos electrónicos y mensajes de texto.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com