Elon Musk arremetió contra la serie «Los Anillos de Poder»: «Tolkien se está revolcando en su tumba»

El empresario sudafricano Elon Musk , dueño de Tesla y SpaceX, realizó una lapidaria crítica a la recién estrenada serie «Los Anillos de Poder» , inspirada en el universo de «El Señor de los Anillos».

Por medio de Twitter, el multimillonario sostuvo que «Tolkien se está revolcando en su tumba» , en alusión a que la serie se basa en los libros del escritor británico J. R. R. Tolkien.

» Casi todos los personajes masculinos hasta ahora son cobardes, idiotas o ambos . Solo Galadriel es valiente, inteligente y agradable», opinó Musk.

Más allá de la opinión del empresario, «Los Anillos de Poder» genera opiniones divididas entre los televidentes .

«La mejor parte de fue cuando me quedé dormido», «no pensé que me decepcionara tanto» , «dos capítulos y ya necesito que salga el tercero» y «la verdad me gustó», son algunos comentarios en redes sociales que muestran las disímiles evaluaciones sobre la serie .

Esta producción se ubica mucho antes de los acontecimientos de «El Hobbit» y la trilogía original, mostrando cómo se forjaron los anillos. Cuenta con ocho episodios que se exhiben a través de Amazon Prime Video.

