Ella es la modelo de OnlyFans que rechazo a Cristiano Ronaldo

La ex presentadora de televisión y ahora modelo de OnlyFans Alyson Eckmann contó la historia de cómo rechazó a Cristiano Ronaldo y dijjo que ella pudo haber sido Giorgina. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, incluso algunos lo consideran el mejor de la historia. Sin embargo está pasando por un momento difícil ya que está tratando de ir de su actual club el Machester United, pero el portugués no encuentra salida.

No obstante, CR7 ha estado sonando en las últimas horas y es que la modelo de OnlyFans Alyson Eckmann, compartió a través de su cuenta de Tik Tok mientras conversaba con algunos seguidores que hace unos años atrás sostuvo conversaciones con Cristiano durante un mes y que este la habría invitado en más de una ocasión a su casa.

«Lo que es una fiesta no. Pero yo presenté el evento de Cristiano Ronaldo de su perfume nuevo. Entonces nos hicimos como amigos en la fiesta y me invitó a su casa» , fue lo que dijo la modelo al ser preguntada sobre si ha ido a fiestas de futbolistas. La respuesta de la actriz al jugador fue la siguiente: « Ni de coña’, porque tenía que trabajar al día siguiente. Yo sabía qué iba a pasar si iba a su casa. Y mi amiga, que estaba ahí conmigo, me dijo: ‘Aly, no puedes decir que no, por favor’. Le dije a Cristiano: ‘me tienes que mandar a mi casa con un chófer tuyo, cuando yo diga».

«Él dijo: ‘Ok, sí’. Entonces nos fuimos de la fiesta, nos separamos. Mi amiga fue con él, yo fui con su mánager, y acabamos en su casa. Nos tomamos unas copas de champán y ya, como a las tres de la mañana, le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chófer. Y ya está», finalizó la modelo.

Pero eso no es todo, en otro video de Tik Tok titulado: Podría haber sido Georgina, refiriéndose a la esposa del jugador, al contar lo que pasó al salir de la casa de Cristiano esa noche: « Y luego, cuando nos fuimos de su casa, me pidió el número y nos mandamos textos durante un mes. Yo creo que él quería que yo me invitase a su casa. Pero él vivía en mitad de la nada y no iba a ir a la mitad de la nada en taxi»

Redacción Gossipvzla y Fuente Q u ién

