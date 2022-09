Elizalde y cambio de gabinete: «El Presidente va a incorporar al Socialismo Democrático en su gestión de manera clara»

Entornointeligente.com /

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) , adelantó este martes que el Mandatario Gabriel Boric incorporará de manera importante al Socialismo Democrático al gabinete, con el objetivo de ampliar su base de respaldo tras el Plebiscito de salida del proceso constituyente, donde las fuerzas progresistas recibieron una amplia derrota.

En entrevista con Radio Universo, el titular de la Cámara Alta, explicó que «según ha planteado, va a hacer algunos cambios en el equipo político y va a fortalecer algunos ministerios de carácter sectorial (…) yo espero que este cambio contribuya efectivamente a fortalecer el trabajo».

«Yo creo que el Presidente va a tomar una decisión en que va a incorporar al Socialismo Democrático en su gestión gubernamental de manera clara . No es algo que yo haya pedido en términos de cargos, sino que tiene que ver con cómo podríamos consolidar su base de sustentación», agregó.

En esa línea, Elizalde subrayó que «creo que el Presidente lo que quiere es ampliar su base de apoyo , contar con un respaldo más allá de su coalición original, pero sin favoritismos. Aquí lo que importa es cómo se construye una mayoría amplia para llevar adelante su programa de transformaciones».

En cuanto al peso que tendrá su partido en la nueva configuración, el parlamentario recordó que «cuando establecimos el primer dialogo con el Presidente, nosotros lo apoyamos a cambio de nada . Nosotros no pedimos cargos en el Gobierno, él tomó la decisión de incorporar nombres de nuestras filas».

«Obviamente después que tomó la decisión le hicimos propuestas, pero esta no fue una negociación como de dame más cargos a cambio de no sé qué cosa. No, al contrario», indicó, junto con recalcar que «el PS forma parte del Gobierno y ha sido una base importante de sustento del Gobierno».

» No en vano los ministros de nuestro mundo son de los mejor evaluados dentro de la gestión gubernamental y por cierto hay disposición de asumir las responsabilidades que el Presidente estime conveniente con los mejores nombres posibles para que contribuyan al éxito del gobierno», destacó.

En cuanto a cómo están las relaciones con el otro bloque oficialista, Apruebo Dignidad, el legislador manifestó que «hay un desafío, que es preservar un buen marco de convivencia , no solo dentro de los partidos que apoyan al Gobierno, sino que en el conjunto del sistema político». ¿Encontraste algún error? Avísanos

