Elizalde sostiene tenso diálogo con «Pancho Malo» y luego éste ingresa al Ex Congreso argumentando que iba a «reportear»

Minutos antes del inicio de la reunión de los partidos por el proceso constituyente de este jueves, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, salió del ex Congreso Nacional a «encarar» a los representantes congregados del «Team Patriota» que habitualmente se ubican en la entrada del edificio para gritar consignas a quienes van llegando.

Al salir, el líder del grupo, Francisco Muñoz, conocido como «Pancho Malo», manifestó su molestia con las reuniones que se estaban llevando a cabo y le dijo que «nosotros trabajamos 8 meses por el rechazo. Chile Vamos nos excluyó a las verdaderas organizaciones de la sociedad civil. Todos tienen que ser escuchados, a nosotros Chile Vamos no nos representa».

Muñoz reclamó por el artículo 142 de la Constitución, que establecía que de no aprobarse el texto de la Convención, quedaría vigente el texto de 1980. Además, pidió «dejar de satanizar a las personas».

«Nosotros somos un movimiento que nunca hemos infringido la ley, nunca hemos agredido a nadie y le agradezco que haya tenido la deferencia de salir. No le hacemos daño a nadie, solamente representamos una postura: 1ue se cumpla la Constitución, la ley, cómo va a ser que en Chile pedir que se cumpla la ley sea malo».

El senador se dirigió a Muñoz, y le dijo que «el Congreso es diverso, en él se expresa la diversidad de Chile. Usted tiene su punto de vista, yo opino distinto. Que solo los que piensan como ustedes son patriotas es una descalificación inaceptable . La lógica de las barras bravas no se puede aplicar en democracia ni política».

Asimismo, defendió la necesidad de una nueva Constitución y recordó el episodio en el que los mismos integrantes del Team Patriota le gritaron a la senadora independiente Fabiola Campillai, sobre lo que dijo que «la senadora Campillai es una persona que no puede ver, cuando le gritan al lado obviamente se siente agredida, hay que ser empático. Yo salí a escucharlos, le digo a todos que no comparto su punto de vista y tienen que entender que pienso distinto».

Posteriormente, Elizalde entregó un punto de prensa en el que contó que «llegué al Senado, ingresé por la puerta principal y estaba este grupo de personas que permanentemente está con megáfonos, y me pareció lo más prudente salir a encararlos y reivindicar un punto de vista que me parece que es básico: que en democracia podemos pensar distinto y no se puede pretender imponer a través de presiones la forma de pensar de un grupo, a quienes piensan distinto»,

«Esto de andar con megáfonos, presionar, incluso intimidar, no es el mecanismo a través del cual se resuelven las diferencias en democracia», afirmó.

Ingreso de «Pancho Malo» al Ex Congreso

Después de esto, y cuando las autoridades ya estaban dentro del Ex Congreso, el líder de la agrupación ingresó al edificio, para la cual se presentó como el periodista encargado del «Team Patriota» y que iba a «reportear». Luego de entregar su cédula de identidad, obtuvo una credencial.

Una vez dentro entregó un punto de prensa donde reiteró su postura sobre las negociaciones por el proceso constituyente tras lo cual fue invitado a salir del inmueble sin producirse incidentes.

