Elizabeth Loaiza, a pocos días de dar a luz, se mostró tapada apenas por un poquito de escarcha

Recientemente la modelo colombiana, Elizabeth Loaiza , confesó que quiere volver a ser mamá de un tercer hijo. Esto lo dijo por medio de redes sociales, en medio de su segundo embarazo con siete meses.

Luego de esta confesión, Loaiza se dejó ver como Dios la trajo al mundo y con solo un poco de escarcha . Varios de sus seguidores quedaron impactados con tanta belleza con comentarios como «Que fantasía me encanta ❤», Hermosaaaa😍😍, Bella, muy bella, bellísima, doblemente bella 💯🥰🤩💕🤠😍😍❤️❤️❤️❤️❤️».

La publicación la acompañó con una emotiva frase: «Te soñé y te hiciste realidad, cierro los ojos y le doy gracias a Dios por ti. Tú eres mi vida. Te prometo llevarte de la mano y que te gusten los recuerdos.❤»

La foto ya cuenta con más de 35 mil ‘likes ’ y 351 comentarios.

Desde enero de este 2022 compartió la bella noticia de su segundo hijo y ha documentado el crecimiento de su bebé en su barriguita.

En una de sus publicaciones quiso dedicarle un mensaje muy especial a su primera hija. Allí, ella contó que en el 2008 quedó embarazada a sus 18 años.

«Hace 13 años, cuando tenía tan solo 18 años y me creía grande, me casé por la iglesia y un 29 de mayo del 2008, en Panamá me convertí en mamá por primera vez (después de haber perdido un bebé de 3 meses de gestación), llegó a mi vida @anasofiaescruceria . Una niña amada, anhelada, tan única, tan Perfecta, tan soñada, tan deseada. »

