Elizabeth Gasiba De La Hoz renunció a la corona del Miss Tierra Venezuela

La reina de belleza venezolana Elizabeth Gasiba De La Hoz por medio de su cuenta oficial de Instagram publicó un comunicado que sorprendió a todos sus seguidores. En el mensaje informó su renuncia a su título de Miss Tierra Venezuela 2022, para concursar en Miss Earth 2022.

Asimismo, aclaró que, el motivo era para centrarse en su carrera de odontología y, de esta manera quiso mandar un mensaje de responsabilidad en su vida.

«Querida familia, amigos, missologos y a todos aquellos que, me han apoyado durante mi trayecto, a través del siguiente comunicado confirmo que tomé la difícil decisión de renunciar a mi título como, Miss Tierra Venezuela 2022, para competir en Miss Tierra 2022, a celebrarse en Filipinas», inició Elizabeth Gasiba.

«No me rendí coloqué mis responsabilidades en una balanza y, fue inevitable que pesaran mucho más mis estudios. Quiero seguir instruyéndome para ser una gran odontóloga y, en un futuro no muy lejano poder brindarles un servicio odontológico, de la mejor calidad, ya que, está en nosotros el construir el futuro de este país. Además, es mi responsabilidad seguir honrando el arduo trabajo y apoyo que, mis padres me brindan para mi carrera», agregó De La Hoz.

«Sin más que agregar pido disculpas y espero que, la prensa nacional, internacional, mis seguidores y, missologos que siguieron mi trayectoria, de corazón entiendan la difícil decisión que tuve que tomar, todos saben lo mucho que quería ser Miss Venezuela y llevar mi bandera en alto, con mucho orgullo», concluyó la Elizabeth.

Finalmente, los seguidores y más allegados de la también modelo, enviaron sus comentarios, algunos de apoyo y otros de sorpresa por esta decisión: «Secos quedamos… Noooo Mis respetos reina. Siempre esta será tu casa, mi reina hermosa, @gasibae ¿Quééé?. Orgullosa de ti ».

