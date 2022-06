Elisa Beristain critica a Nacho por el saludo que le envió al Chyno «No tuvo ni el tiempoâ¦» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La comunicadora se fue en contra del cantante por sólo limitarse a eniar un vídeo

Durante una reciente transmisión de Chisme No Like, Elisa Beristain criticó la ausencia del cantante Nacho en el concierto benéfico de Chyno Miranda, el cuál se llevó a cabo el pasado miércoles en la Scala de Miami. Cabe recordar que a pesar de que diversos artistas nacionales e internacionales estuvieron presentes en el evento, hubieron algunos allegados a Chyno que no asistieron.

Uno de estos fue su ex compañero de dúo Nacho, quién sólo le limitó a enviar un vídeo que se mostró durante el evento. Asimismo, Elisa criticó que el intérprete se grabó desde su carro «como que si no le importara».

«Si te das cuenta, el vídeo de Nacho a diferencia de Beto Cuevas y todos los demás… Está en el carro, como que no se tomó ni el tiempo» expresó Elisa.

Cabe recordar que anteriormente Nacho informó que no podía asistir al evento debido a que ya tenía compromisos pautados justamente para el 8 de junio, sin embargo, ha asegurado que le ha brindado todo su apoyo durante este difícil proceso.

