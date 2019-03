Eliminar plásticos de un solo uso, un proyecto que también divide opiniones en Colombia

Entornointeligente.com / Ambientalistas y expertos afirman que contaminan fuentes de agua y matan especies, pero voceros de esa industria dicen que se perderían puestos de trabajo. Luchar contra el consumo de plásticos que se utilizan una sola vez y luego se desechan es el objetivo del proyecto de ley de varios congresistas liberales, que ya obtuvo su primera victoria en el Congreso. “Cuando uno pide una comida a domicilio, le traen la comida con un empaque plástico donde viene la comida, el empaque interior, los cubiertos, los pitillos, los vasos plásticos, es decir, productos de altísima tecnología que yo voy a usar una sola vez”, explica Manuel Guzmán, profesor de cambio climático. Pero la idea de prohibir la fabricación, importación, venta y distribución de plásticos de un solo uso también tiene opositores. “Esto no se puede tampoco hacer a raja tabla porque hoy en día hay una industria montada sobre eso, hay una cantidad de productos que necesitan este tipo de empaques, por ejemplo, muchos alimentos”, dice Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco. Advierten que no solo se perderían más de cien mil empleos, sino que los precios de los alimentos subirían. “No podríamos tener por ejemplo el acceso a agua potable en algunas zonas del país donde no tienen esa posibilidad porque las alternativas, por ejemplo el vidrio, tendría costos mayores de transporte”, señala el presidente de Acoplásticos. El problema real según los ambientalistas no es la producción del plástico, sino la falta de cultura de reciclaje, pues las toneladas de plástico que se desechan cada año terminan contaminando calles, mares y selvas. “Si nosotros miramos el paisaje de algunas regiones, por ejemplo La Guajira, es muy usual ver todo el paisaje contaminado de plásticos”, dice Guzmán. Según los expertos, es necesario estudiar con cuidado el impacto ambiental de la eliminación o el reemplazo del plástico. Le puede interesar: Vídeo 13 de Marzo Ser una camiseta como la de Messi: el destino de una botella plástica reciclada Vídeo 19 de Marzo La mayoría de los colombianos no es consciente de cómo y por qué se reciclaLINK ORIGINAL: Caracol

