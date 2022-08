Eliminar las AFAP «solo existe en la cabeza de las minorías radicales de izquierda», dice Gandini

Entornointeligente.com /

«Nosotros lo decimos abiertamente: queremos un sistema de seguridad social en donde se eliminen las AFAP , y por esa vía se elimine el lucro de un sistema que tiene que estar mucho más relacionado a la solidaridad y a las prestaciones sociales vinculadas a la protección social», manifestó días atrás el Pit-Cnt tras leer el anteproyecto de la reforma previsional . En respuesta, este miércoles el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que esta idea «solo existe en la cabeza de las minorías radicales de la izquierda» en el movimiento sindical.

Con las ideas planteadas por el Pit-Cnt, «no hay puntos ni de encuentro», enfatizó el legislador. » Derogar las AFAP está fuera de discusión y lo estuvo durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio», expresó y agregó: «En algún momento el FA abrió periodo para que se borraran de las AFAP, pero la gente no se borró. Ningún partido que gobernó desde el 96 para acá propuso derogarlas».

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respondió ayer a las críticas que hizo este lunes el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, que cuestionó que Lacalle no haya elegido «el camino de tener una conversación» con la central sindical, y definió a la propuesta como un proyecto que «recorta derechos». Lacalle dijo que «el recorte de derechos se va a dar si no hacemos nada» y planteó que el «Pit-Cnt no es gobierno, es un sindicato (sic). Es como si mañana la Cámara de Industria se queje porque no recibió el proyecto. Capaz que antes estaban acostumbrados a estar más cerca del gobierno o a cogobernar. No es el caso».

Lacalle Pou manifestó que es su deseo poder presentar el proyecto de la reforma jubilatoria ante el Senado , pero tampoco hace «un saludo a la bandera» y dependerá de si cuenta con los votos suficientes para avanzar. En este sentido, Gandini dijo que el sector Por la Patria está analizando el proyecto y que a nivel personal cree que debería seguir adelante siempre y cuando se logre » un acuerdo más allá de los partidos de la coalición «.

«También estoy convencido que no es una reforma de este gobierno para este gobierno , tiene un largo período de transición», expresó en diálogo con 970 Noticias (Universal).

Para Gandini, el diagnóstico inicial es claro: » el sistema así no es sustentable «. «Antes eran muchos más los trabajadores que los jubilados. Pero la demografía cambió, la expectativa de vida es mayor y los trabajadores son casi menos que los jubilados, y en Uruguay y el mundo lo que genera es un descalce en el sistema y hay que ajustarlo», detalló.

El senador fue enfático en que se trata de «un anteproyecto» que evaluar minuciosamente para decidir si habrá efectivamente un proyecto.

