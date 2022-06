Elimina las líneas de expresión con la dieta adecuada – Diario 2001

Entornointeligente.com /

¿Dieta para lucir joven? ¡Sí! No podemos darte el secreto de la eterna juventud, pero sí podemos mostrarte una manera de retrasar las marcas de la edad en tu rostro de una manera sana y diferente. Con esta dieta antiarrugas tendrás a la alimentación como tu liada.

La piel del rostro puede presentar tres tipos de arrugas. Las ocasionadas cuando las fibras que sostienen la matriz cutánea y muscular empiezan a flojear y surge la flacidez. Las líneas de expresión que se ven reflejadas en las patas de gallo y la frente. Yel tercer tipo de arrugas son las finas líneas que aparecen sobre todo cuando ha habido una sobreexposición al sol, o cuando la piel es demasiado seca.

Los expertos aseguran que a partir de los 27 años de edad, la calidad y cantidad de colágeno en la piel empieza a disminuir. Pero todo depende de los hábitos de vida, la dieta y de cómo nos vayamos cuidando. Es por ello la importancia de una buena dieta alimentaria para evitar el paso de los años de un modo mas retardado.

La ingesta de alimentos ricos en vitaminas A, B, C y E deben ser fundamentales en nuestros regímenes, así como el hierro o el zinc. Y la continua hidratación a través del agua. De igual manera, debemos incorporar en nuestras dietas los alimentos antioxidantes, capaces de frenar los efectos negativos que disponen sobre nuestra piel los radicales libres.

Su capacidad para mejorar la cicatrización y la creación de colágeno hacen que la piel se deteriore de una forma mucho más lenta.

La dieta antiarrugas se basa en comer los alimentos llamados antiinflamatorios y antioxidantes. Que son básicamente todos aquellos alimentos de colores vivos como la espinaca, el tomate, la fresa, la naranja, el melón y el pimiento. Todo en cinco comidas diarias, preferiblemente, acompañado de dos litros de agua y la práctica moderada de ejercicio físico.

Es aconsejable evitar las grasas hidrogenadas como la manteca, la harina, la margarina o las féculas blancas. Y, por supuesto, sustituir el consumo de azúcar por edulcorantes de origen natural.

Dieta modelo Ayunas : 1 vaso de jugo de algún cítrico o comer la fruta en gajos.

Desayuno : fruta con nueces o semillas. Se puede escoger ya sea lechosa, plátano, mango, fresas, etc., agregar miel de abeja pura y semillas, ya sea de sésamo, girasol, etc., o pedacitos de nueces o almendras. Si desayunas fruta, no comas otra cosa inmediatamente, espera una media hora a que la fruta se digiera en tu estómago. Esto te hará que aproveches mejor los otros alimentos y estos no se fermenten rápidamente con el azúcar de la fruta.

Merienda : 1 jugo de zanahoria, alfalfa, o aloe, o combina dos o tres vegetales de temporada. El aloe se puede sustituir por cactus. No endulces ni agregues limón a este jugo.

Almuerzo : elige entre sándwich vegetariano, tacos de vegetales, sopa de verduras semicrudas o arroz integral.

Merienda: sopa de vegetales y guisado a escoger, ya sea tortitas de espinaca o auyama, pasta integral con vegetales, arroz con verduras, lentejas, puré de papa o zanahoria, etc. Se recomienda escoger un plato cocinado y acompañarlo con una gran ensalada de vegetales crudos variados.

Cena: escoge entreensalada de manzana con cereales, pizza vegetariana, cereal de avena integral con leche de almendras o cereal de amaranto con leche de arroz.

