Elimar Díaz dice que Operación Libertad pondrá fin a las tinieblas en Zulia

Entornointeligente.com / Los “criminales cortes de electricidad” ininterrumpidos de dos, tres y más días; no detuvo a los zulianos en la puesta en marcha de la fase definitiva de la Operación Libertad en el estado. Tal y como estaba pautado, a las 11.00 am hombres, mujeres, jóvenes y ancianos asistieron a los puntos de concentración para manifestar ser partícipes de la denominada “gesta más grande de organización, información y movilización que jamás haya tenido Venezuela por la libertad”. Al respecto, la diputada de la Asamblea Nacional (AN), Elimar Díaz, dijo que los zulianos están “decididos y determinados” a poner fin a la “tragedia” que particularmente les ha tocado vivir con las crisis eléctrica, que se ha agudizado desde el 7 de marzo con el primer mega apagón, de los cinco, ocurridos en el país. “La Operación Libertad pondrá fin a las tinieblas en Zulia. El régimen usurpador, corrupto, ineficiente e incapaz, ha convertido al estado en una especie de campo de concentración con esos criminales cortes de luz de días y semanas ininterrumpidas; y su cómplice aquí en la región, no ha hecho nada para defender a los zulianos, para exigir que no nos traten como conejillos de india”. De igual manera refirió la joven parlamentaria que “está claro que con el cese de la usurpación acabará la oscuridad en el país”; dijo que en el Plan País está trazada la estrategia para solucionar la crisis eléctrica, de agua, del gas; entre otras áreas, para la reconstrucción de Venezuela. Dijo que desde que fue convocada la Operación Libertad, por el Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, en el estado se organizaron en cada parroquia, en la cada barrio, sector, urbanización, edificios, conjuntos residenciales para conformar los “Comités de Ayuda y Libertad” para afinar detalles y estrategias en las actividades de cara al avance en el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. “Por allí dicen algunos ‘¿con que se come la Operación libertad?’, la respuesta es: la Operación Libertad no se come, la Operación Libertad se ejecuta, se pone en marcha en las calles para ponerle punto final a la usurpación del nefasto régimen”. No los doblegarán La diputada Elimar Díaz, dijo, desde las concentraciones en Maracaibo, que a pesar de los ataques, represiones, y amenazas del régimen y del “cómplice” en el Zulia (en referencia a Omar Prieto), “no doblegarán” el deseo de cambio y de lucha en la calle. “No nos van a doblegar. Hoy los cobardes del régimen y del gobierno regional lanzaron lacrimógenas desde el helicóptero para dispersar las concentraciones, también dispararon perdigones en el oeste de Maracaibo; pero no nos doblegaron, no nos amilanaron, y nos mantuvimos en las concentraciones manifestando nuestro rechazo a los cortes eléctricos, y crisis en general”. La parlamentaria zuliana pidió a sus coterráneos y a los venezolanos “no acostumbrarse a sobrevivir”; por lo que los invitó a perfeccionar la organización, la comunicación y movilización en las calles para seguir avanzando en la ruta de la transición. NP EALINK ORIGINAL: El Diario de Caracas

