Elijah Wood actuará en una nueva película de superhéroes

Entornointeligente.com / La estrella de ‘The Lord of the Rings’ incursionará al mundo de los superhéroes, ya que después de varios rumores esta semana finalmente fue confirmado que el artista Elijah Wood actuará en ‘The Toxic Avenger’, reboot del clásico ochentero de serie B.

Anteriormente, el portal The Iluminerdi reportó que el actor de 40 años de edad se uniría a dicho proyecto como el villano principal Bob Garbiner, quien es el jefe codicioso y corrupto de Winston (el protagonista de la historia), quien también busca convertirse en un ser poderoso como su empleado, por lo que no le importará las consecuencias para lograr su objetivo.

Ahora, el medio Deadline confirmó que Elijah Wood actuará en ‘The Toxic Avenger’, pero no será el villano, ya que el papel será interpretado por el actor de ‘Footloose’. Kevin Bacon , por lo que no se sabe cuál personaje encarnará. Asimismo fue informado que también se contrató a la actriz Julia Davis, quien se ha dado a conocer por la serie ‘Sally4Ever’ y ganar una premio Bafta por ‘Hunderby’.

Ambos actores, compartirán créditos con Taylour Paige, Jacob Tremblay y Peter Dinklage, éste último quien encarne al superhéroe deforme, mientras que el director de la película será Macon Blairmientras , que estuvo a cargo de la galardonada ‘I Don’t Feel at Home in This World Anymore’, en cuanto a los productores serán Lloyd Kaufman y Michael Herz de Troma.

Para los que desconozcan ‘The Toxic Avenger’, originalmente fue una película de bajo presupuesto que narra sobre un conserje que tras exponerse a sustancias tóxicas se transforma en un superhéroe con deformidades. Con el paso de los años esta producción se convirtió en un largometraje de culto. ¿La nueva versión conseguirá la misma popularidad? Pronto lo sabremos.

