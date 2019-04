Eligio Hernández toma las riendas del DE

Entornointeligente.com / A pocas horas desde que trascendió la retirada de Eleuterio Álamo como secretario del Departamento de Educación (DE), el Senado confirmó la designación de Eligio Hernández Pérez como secretario interino de esa agencia, dejando a un lado el plazo que solicitaron las minorías políticas para conocerlo.

Hernández Pérez era hasta ayer el subsecretario de la agencia. Posee un doctorado en Educación con especialidad en currículo y enseñanza. De igual forma, reportes de prensa ubican al nuevo secretario interino como miembro de los controversiales grupos en WhatsApp llamados TeamP3R-coffeebreak y P3R-Estructura Gerencial que fueron creados durante la campaña electoral de Ricardo Rosselló.

EL VOCERO supo que durante la incumbencia de dos años de Keleher, Hernández Pérez mantenía comunicación directa con La Fortaleza.

En horas de la tarde de ayer y en un escueto comunicado de prensa, Rosselló anunció que Álamo pidió retirar su nominación. Sin embargo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que la determinación —plasmada en la Resolución del Senado 1038— surgió tras conversaciones con el gobernador efectuadas entre el domingo y ayer. Senadores de todos los partidos políticos aplaudieron la retirada e insistieron en que el nombramiento de Álamo surgió de manera ilegal y en contra de lo establecido en el Código Político.

Con 20 votos a favor

Rivera Schatz estableció que la resolución a favor del nombramiento de Hernández Pérez —que recibió 20 votos a favor y nueve en contra— no es un “cheque en blanco”.

“La determinación para que el subsecretario se mantenga de manera interina como jefe de Educación no es un cheque en blanco. Esto es un trámite temporal para que el gobernador pueda seleccionar a una persona a la altura y capacidad para administrar el Departamento de Educación”, expresó.

El líder senatorial felicitó a Rosselló por demostrar “madurez, liderato y prudencia” en el “ejercicio”, refiriéndose a las conversaciones que tuvieron. “Estamos trabajando y procurando que el Departamento de Educación no tenga una pausa y mantenga el ritmo de trabajo que corresponde”, agregó.

Álamo tocó ayer varias puertas en el Capitolio y, a su salida de la oficina del senador novoprogresista Luis Berdiel, declinó ofrecer declaraciones a la prensa. Allí, un grupo empleados de seguridad, incluyendo policías, intentó sacar abruptamente de la oficina de Berdiel a varios periodistas que realizaban su trabajo en esta oficina de gobierno.

Otros que vieron con buenos ojos la designación de Hernández Pérez fueron las senadoras Migdalia Padilla y Zoé Laboy, así como el senador Miguel Romero.

Laboy dijo a EL VOCERO que tenía mucha preocupación con el interinato de Álamo porque la Ley 85 de Reforma Educativa no establecía cuál iba a ser el sucesor si faltaba la secretaria de Educación. Señaló que a falta de ese lenguaje, el Ejecutivo debió acatar lo establecido en el Código Político y pedir consejo al Senado.

“Lo conozco (a Hernández Pérez) y he trabajado con él en varias ocasiones en vistas públicas. Me parece una persona que conoce el departamento y es bien cooperadora”, expresó Laboy.

Preocupadas las minorías

El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, solicitó que se dejara para el jueves la aprobación de la resolución porque quería conocer al designado. “Sé que en el nombramiento de un interino es mucho menor la información que se requiere, pero lo que estamos es pidiendo 24 horas para conocerlo”, expresó. Su petición fue ignorada por la mayoría.

De igual forma, el senador popular José Luis Dalmau planteó dudas con la designación de Hernández Pérez luego de que este fuera vinculado con los polémicos chats en WhatsApp que provocaron la salida del entonces juez Rafael Ramos Sáenz de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y de importantes miembros del equipo de Rosselló como su secretario de la Gobernación, William Villafañe, la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García, y la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), Waleska Maldonado Claudio.

Al presente Ramos Sáenz enfrenta cargos criminales por su participación en los referidos grupos de WhatsApp mientras era juez.

Por su parte, el senador independentista Juan Dalmau reaccionó a la retirada de Álamo al decir que “no hay terreno más sabiamente rendido que el retiro de la nominación de Eleuterio Álamo”. Sobre Hernández Pérez, comentó que “no conozco a la persona, pero habré de oponerme a su designación debido a lo atropellado que ha sido este proceso, siendo Educación la agencia de mayor importancia”.

El senador independiente José Vargas Vidot aludió a la falta de análisis como para apoyar la designación de Hernández Pérez. “Para no abonar a un clima de improvisación permanente —que siempre resulta en una controversia innecesaria y prevenible—, yo también me uno a las personas que no avalan este nombramiento de la forma que está siendo analizado. De hecho, no hay análisis”, dijo.

El retiro de la designación de Álamo surge en medio de señalamientos en su contra por supuestos actos de discrimen político y de violación de derechos civiles por los que fue demandado.

LINK ORIGINAL: El Vocero

