Elice: no se permitirán ataques a personas ni a propiedades en movilizaciones

Entornointeligente.com / Durante la conferencia de prensa que ofreció junto a la titular del Mincetur, Claudia Cornejo, Elice indicó que las fuerzas del orden no cerrarán mañana las plazas 2 de Mayo ni San Martín, y tampoco enfrentarán a los manifestantes. “Eso no va a ocurrir ahora”, indicó el ministro, quien pidió que los participantes en estas movilizaciones guarden la calma y tranquilidad, además de respetar las normas sanitarias de prevención contra el contagio del covid-19. [Lea también: Gobierno reitera llamado a la calma y al respeto por la democracia ] Elice recalcó además que “lo que no se puede permitir son los actos contra la integridad de las personas y contra la propiedad pública y privada”. De darse, “se tratarían de actos delictivos”, manifestó. En ese contexto, el ministro del Interior recalcó que no se permitirá que los manifestantes porten objetos o instrumentos que puedan servir como elementos de agresión. Sobre los ronderos que han llegado desde provincias y han sido vistos portando machetes en Lima, señaló que “si eso se va a convertir en una amenaza por la forma en que se maneja, se les dirá que se abstengan de mostrarlos”. Denuncia en su contra Respecto a la acusación constitucional aprobada en su contra en el Congreso por el pase a retiro de varios mandos de la Policía, Elice indicó que se defenderá ante ello de acuerdo a ley y que respeta la decisión parlamentaria por ser “parte de la institucionalidad”. Indicó que se le ha incluido en la denuncia pese a que cuando estos hechos ocurrieron él no era ministro, porque se consideró que tras asumir el cargo debió tomar medidas para revertirlos. Sin embargo, recordó que siempre le pareció que disponer estos pases al retiro estaba acorde a las funciones del Presidente de la República. Inmunizados Durante la conferencia, Elice se refirió al tema de la vacunación contra elcovid-19. Señaló que, a pesar del incremento de contagios y de muertes por esta enfermedad en Arequipa “no estamos en una tercera ola” de la pandemia. Sobre las medidas restrictivas dispuestas en dicha coyuntura, manifestó que en lo que va del presente año se han aplicado 404,200 multas por diversas infracciones a ellas. Añadió que en las últimas 24 horas fueron intervenidos a escala nacional 6,593 por similares razones. Elice también precisó que en el país se han superado los seis millones de dosis de vacunas suministradas y que más de dos millones de personas se encuentran totalmente inmunizadas. Precisó que ahora se cuenta con nueve millones 136,860 dosis y se prevé la llegada de nuevos lotes con 497,000 dosis más tanto para el 24 de junio como para el 1 de julio. Refirió, asimismo, que en la región San Martín se ha iniciado la inmunización de las comunidades indígenas. De igual manera, en Tacna y Arequipa se ha autorizado la vacunación de las personas mayores de 50 años de edad y en Lima y Callao, mañana sábado se iniciará la inmunización de personas con VIH y que presenten cuadros de enfermedades oncológicas. El ministro destacó que se han transferido más de nueve millones de soles a la región Arequipa para pagos adicionales al personal de salud y para la asistencia técnica de ingenieros que laboran en la puesta en funcionamiento de plantas de oxígeno. (FIN) FGM/VVS GRM Más en Andina: ??La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, reiteró el llamado del Gobierno a la calma y a respetar la democracia y todas las instituciones. https://t.co/Lg2BVFjjyX pic.twitter.com/j3s1plJKeH

